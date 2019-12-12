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2019-12-12T03:41+0300
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МЧС советует занести номера телефонов помощи в память мобильников
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РИА Новости

МЧС советует занести номера телефонов помощи в память мобильников

03:41 12.12.2019
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Номера вызова экстренной помощи лучше занести в память мобильных телефонов, чтобы быстро сориентироваться в случае ЧП, советуют в МЧС.
Ведомство напоминает, что в экстремальных ситуациях человек обычно теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер телефона. Поэтому специалисты советуют занести номера телефонов экстренных служб в память мобильников.
Доступным и бесплатным как вне зоны приема мобильной сети, так и при заблокированной сим-карте является единый номер телефона вызова экстренных служб "112". В случае беды также можно воспользоваться единым телефоном пожарных и спасателей – "101". При этом, как и раньше, при необходимости рекомендуется использовать номера "102", "103" и "104".
Спасатели призывают всех россиян к максимальной осторожности и внимательности, это поможет людям избежать беды, резюмирует МЧС.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
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