МЧС советует занести номера телефонов помощи в память мобильников

Ведомство напоминает, что в экстремальных ситуациях человек обычно теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер телефона. Поэтому специалисты советуют занести номера телефонов экстренных служб в память мобильников.

Доступным и бесплатным как вне зоны приема мобильной сети, так и при заблокированной сим-карте является единый номер телефона вызова экстренных служб "112". В случае беды также можно воспользоваться единым телефоном пожарных и спасателей – "101". При этом, как и раньше, при необходимости рекомендуется использовать номера "102", "103" и "104".