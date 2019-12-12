Эксперты сравнили траты мужчин и женщин на новогодние подарки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские мужчины планируют потратить на новогодние подарки на 40% больше женщин - 15,6 тысячи рублей и 11,2 тысячи рублей соответственно, в среднем россияне собираются приобрести подарки на сумму 13,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Средний бюджет на подарки к новому году составляет 13,5 тысячи рублей. У мужчин бюджет на 40% выше женского: в среднем 15,6 тысячи рублей и 11,2 тысячи рублей соответственно", - говорится по итогам исследования.
Чем выше заработок, тем выше запланированные расходы на подарки: в среднем - 10 тысяч рублей у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 16,2 тысячи рублей у россиян, зарабатывающих более 80 тысяч рублей.
Жители Москвы планируют потратить на подарки около 16,5 тысячи рублей. На втором месте - красноярцы со средним бюджетом в 15 тысяч рублей. Петербуржцы хотят потратить в среднем чуть менее 15 тысяч рублей. Самые скромные бюджеты на подарки заложили жители Волгограда и Казани - в среднем по десять тысяч рублей.
Исследование проводилось в России 25 ноября - 7 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет. Данные по среднему бюджету и планам на траты у мужчин и женщин были получены в ходе опроса пяти тысяч респондентов из 675 населенных пунктов. Данные по тратам среди жителей городов получены в ходе опроса 1,5 тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по тысяче жителей Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска.