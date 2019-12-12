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Экс-адвокат Трампа попросил суд сократить ему срок наказания
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РИА Новости

Экс-адвокат Трампа попросил суд сократить ему срок наказания

03:25 12.12.2019
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© AP Photo / Susan Walsh Майкл Коэн. Архивное фото
Майкл Коэн. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, находящийся в заключении в тюрьме, попросил суд в Нью-Йорке сократить ему срок наказания, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление адвоката Коэна Ленни Дэвиса.
В ходатайстве, которое Дэвис направил суду, отмечается, что Коэн просит сократить ему срок наказания с трех лет до одного года, либо позволить ему находиться под домашним арестом в связи с тем, что он "сотрудничал со следствием".
Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы.
Бывший адвокат Трампа был в мае направлен в тюрьму в Отисвилле (штат Нью-Йорк), которая по версии Forbes входит в десятку "самых уютных тюрем Америки". В частности, здесь заключенным доступна кошерная еда, общение с раввином, они могут сами стирать свою одежду.
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