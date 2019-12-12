Экс-адвокат Трампа попросил суд сократить ему срок наказания

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн , находящийся в заключении в тюрьме, попросил суд в Нью-Йорке сократить ему срок наказания, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление адвоката Коэна Ленни Дэвиса.

В ходатайстве, которое Дэвис направил суду, отмечается, что Коэн просит сократить ему срок наказания с трех лет до одного года, либо позволить ему находиться под домашним арестом в связи с тем, что он "сотрудничал со следствием".

Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы.