Топ-менеджер Credit Suisse назвал Германию новым Детройтом

"Германия столкнулась с проблемой, которую создала себе сама. Германия – это "мировой Детройт". Немецкий автопром переживал золотой век в течение последних пяти лет, потому что страна открыла для себя рынок Китая. Однажды утром они проснулись и поняли, что китайский рынок автопрома уже насыщен. Кроме того, им необходимо понимать, что "дизельгейт" также не помогает немецкому автопрому. Не помогает и Uber", - уверен собеседник агентства.