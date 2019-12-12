Эксперты: 11% россиян хотят сделать себе новогодний подарок

"Большинство опрошенных готовят подарки на новый год для родственников (74%). Любимых будут поздравлять 38%, друзей - 24%, коллег - 12%. Каждый девятый опрошенный (11%) купит подарок себе. Такое же количество россиян (11%)не планирует дарить подарки на новый год ", - приводятся результаты исследования.