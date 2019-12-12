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Новый год—2020
2019-12-12T03:13+0300
https://ria.ru/20191212/1562295963.html
Эксперты: 11% россиян хотят сделать себе новогодний подарок
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/29/1561152956_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_28daca92f6b694433d16e8795e280660.jpg
РИА Новости

Эксперты: 11% россиян хотят сделать себе новогодний подарок

03:12 12.12.2019 (обновлено: 03:13 12.12.2019)
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
Мужчина упаковывает подарок. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Каждый девятый (11%) житель России собирается купить новогодний подарок для себя самого, большинство опрошенных (74%) готовят подарки для родственников, почти четверть хотят купить подарки для друзей, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных готовят подарки на новый год для родственников (74%). Любимых будут поздравлять 38%, друзей - 24%, коллег - 12%. Каждый девятый опрошенный (11%) купит подарок себе. Такое же количество россиян (11%)не планирует дарить подарки на новый год ", - приводятся результаты исследования.
Отмечается, что каждый восьмой россиянин готовит новогодние подарки для коллег, а женщины готовят подарки сослуживцам вдвое чаще мужчин - 16% и 8% соответственно.
Добавляется, что количество респондентов, планирующих покупку новогодних презентов для коллег, растет с увеличением уровня дохода респондентов: 11% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 16% среди тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц.
Исследование проводилось в 675 населенных пунктах РФ 25 ноября - 7 декабря. Были опрошены 5 тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет.
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