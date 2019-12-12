В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пятьдесят три рейса задержаны и 20 отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в четверг утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 02:49 мск четверга, во Внуково десять рейсов задержаны, три отменены; в Домодедово 27 рейсов задержаны, 17 отменены; в Шереметьево 16 рейсов задержаны.
Ранее синоптики предупредили о том, что столичный регион в середине недели окажется на пути холодного атмосферного фронта, вечером в среду "на дорогах станет скользко", когда температура воздуха с положительной перейдет в легкий минус.