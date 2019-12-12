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В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
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РИА Новости

В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

02:57 12.12.2019 (обновлено: 10:35 12.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пятьдесят три рейса задержаны и 20 отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в четверг утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 02:49 мск четверга, во Внуково десять рейсов задержаны, три отменены; в Домодедово 27 рейсов задержаны, 17 отменены; в Шереметьево 16 рейсов задержаны.
Ранее синоптики предупредили о том, что столичный регион в середине недели окажется на пути холодного атмосферного фронта, вечером в среду "на дорогах станет скользко", когда температура воздуха с положительной перейдет в легкий минус.
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ВнуковоДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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