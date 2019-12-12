Билан прокомментировал слухи об отказе от концерта из-за Лазарева

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Билан якобы отказался выступать на концерте в Амстердаме из-за участия в нем Лазарева и недостаточно крупного шрифта с именем певца на афише.

Билан пояснил, что с ним связался организатор концерта со списком участников мероприятия - победителями конкурса, после чего музыкант согласился в нем участвовать.

Однако впоследствии, как пишет певец, выяснилось, что концерт "абсолютно сборный" и на нем выступят не только победители Евровидения, что он расценил как введение в заблуждение.

"Я в организованном порядке, заблаговременно, 15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15 декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор", - отметил Билан.

По его словам, организаторы мероприятия "смухлевали" с афишами концерта, прислав певцу для ознакомления один образец и впоследствии распространив в соцсетях другой, что послужило еще одной причиной расторжения договора.