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2019-12-12T02:59+0300
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Билан прокомментировал слухи об отказе от концерта из-за Лазарева
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РИА Новости

Билан прокомментировал слухи об отказе от концерта из-за Лазарева

02:57 12.12.2019 (обновлено: 02:59 12.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДима Билан
Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дима Билан. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певец Дима Билан прокомментировал сообщения СМИ о том, что он отказался от участия в концерте звезд Евровидения из-за Сергея Лазарева. Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Билан якобы отказался выступать на концерте в Амстердаме из-за участия в нем Лазарева и недостаточно крупного шрифта с именем певца на афише.
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Билан пояснил, что с ним связался организатор концерта со списком участников мероприятия - победителями конкурса, после чего музыкант согласился в нем участвовать.
Однако впоследствии, как пишет певец, выяснилось, что концерт "абсолютно сборный" и на нем выступят не только победители Евровидения, что он расценил как введение в заблуждение.
"Я в организованном порядке, заблаговременно, 15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15 декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор", - отметил Билан.
По его словам, организаторы мероприятия "смухлевали" с афишами концерта, прислав певцу для ознакомления один образец и впоследствии распространив в соцсетях другой, что послужило еще одной причиной расторжения договора.
"И уж точно отсутствует антагонизм в том, что там участвуют артисты из России, и особенно Сергей Лазарев, с которым мы, зачастую, встречаемся на различных площадках", - указал артист. Он заявил, что расценивает "хайп", поднявшийся в СМИ, как попытку с помощью скандала поднять продажи на мероприятие в Амстердаме.
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