Найденная у берегов Японии российская лодка была опрокинутой

Судно искали в Ольгинском районе Приморья с 26 октября. На лодке в море тогда ушли шесть рыбаков. Вознаграждение в 500 тысяч рублей в октябре объявили их родственники. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что судно нашли японские пограничники, рыбаков на нем не было.
"Мы получили информацию о том, что катер в опрокинутом состоянии обнаружен, доставлен на берег. Информация передана спасателям, в надзорные органы и Росморречфлот", - сказал собеседник.
Он отметил, что не обладает информацией, ищет ли японская сторона пропавших рыбаков.