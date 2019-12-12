Найденная у берегов Японии российская лодка была опрокинутой

Судно искали в Ольгинском районе Приморья с 26 октября. На лодке в море тогда ушли шесть рыбаков. Вознаграждение в 500 тысяч рублей в октябре объявили их родственники. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что судно нашли японские пограничники, рыбаков на нем не было.