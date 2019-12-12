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2019-12-12T02:53+0300
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Найденная у берегов Японии российская лодка была опрокинутой
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РИА Новости

Найденная у берегов Японии российская лодка была опрокинутой

02:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Российский катер, который с конца октября искали в Приморье и в итоге нашли у Японского Хоккайдо, был обнаружен опрокинутым, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Судно искали в Ольгинском районе Приморья с 26 октября. На лодке в море тогда ушли шесть рыбаков. Вознаграждение в 500 тысяч рублей в октябре объявили их родственники. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что судно нашли японские пограничники, рыбаков на нем не было.
"Мы получили информацию о том, что катер в опрокинутом состоянии обнаружен, доставлен на берег. Информация передана спасателям, в надзорные органы и Росморречфлот", - сказал собеседник.
Он отметил, что не обладает информацией, ищет ли японская сторона пропавших рыбаков.
Японское море
9 ноября, 04:15
Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
10048357
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ЯпонияРоссияПриморский крайПроисшествия
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