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Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
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РИА Новости

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

02:41 12.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.
В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире.
В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.
В начале года Трамп уже подписывал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором говорится, что в американских национальных интересах вести эту борьбу как в США, так и за рубежом.
Поводом как для того закона, так и для нового указа, является рост происшествий на почве антисемитизма.
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