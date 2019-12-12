ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.

В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире.

В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.

В начале года Трамп уже подписывал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором говорится, что в американских национальных интересах вести эту борьбу как в США, так и за рубежом.