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2019-12-12T02:14+0300
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Эксперты РАН составили рейтинг инвестпроектов Дальнего Востока
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РИА Новости

Эксперты РАН составили рейтинг инвестпроектов Дальнего Востока

02:14 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка головной части РКН "Союз-2.1б" с КА "Метеор-М" на космодроме Восточный.
Сборка головной части РКН Союз-2.1б с КА Метеор-М на космодроме Восточный.
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инаглинский ГОК в Якутии, космодром "Восточный" и Cахалинская ГРЭС-2 вошли в тройку лидеров среди инвестпроектов на Дальнем Востоке, имеющих наибольший мультипликативный вклад в развитие территорий согласно рейтингу, представленному экспертами РАН.
Исследование было проведено экспертами Дальневосточного отделения РАН совместно с институтом Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ под научным руководством члена-корреспондента РАН Валерия Чичканова.
При составление рейтинга использовался совокупный интегральный показатель, который агрегирует в одну величину разноразмерные характеристики каждого проекта. В том числе, учитывался их вклад в ВРП, объем ожидаемых налоговых поступлений, планируемые новые рабочие места, вклад в создание инфраструктуры. Принимались во внимание и показатели уровня социально-экономического развития территорий реализации проектов.
Как отмечают авторы исследования, проект ГОКа "Инаглинский" имеет наибольший ожидаемый эффект в экономике Якутии – его вклад в ВРП должен достичь 252 миллиарда рублей. Кроме того, являясь частью развития угледобывающего кластера в Якутии, среди прочих ожидаемых эффектов следует выделить создание всей необходимой инфраструктуры для функционирования шахты и обогатительной фабрики, отмечается в докладе.
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Строительство космодрома "Восточный" не только решает приоритетную государственную задачу, но и позитивно влияет на социально-экономическое развитие территорий. Среди социальных эффектов исследователи выделяют создание 4000 рабочих мест, развитие кадрового потенциала для высокотехнологичных областей промышленности. Особое значение проект будет иметь для Амурского госуниверситета, который становится одним из опорных для космической отрасли. Амурская область получит также новую транспортную, коммунальную и производственную инфраструктуру, совокупный вклад в ее развитие по проекту оценивается в 300 миллиардов рублей.
Авторы выделяют аналогичные инфраструктурные эффекты инвестпроекта строительства Сахалинской ГРЭС-2. "Однако, в первую очередь проект направлен на обеспечение надежности, безопасности и стабильности функционирования энергетической системы острова Сахалин, изолированной от единой энергосистемы РФ. То есть в данном случае речь идет об обеспечении энергетической безопасности территории", - отмечается в сообщении.
"Со времен Советского Союза Россия не реализовывала столь масштабных инвестиционных проектов, влияющих не только на свою отрасль. Понятно, что для энергетической системы введение в строй новой ГРЭС - это значимое событие. Не говоря уже о "Восточном", который дает мощнейший импульс отечественной космической отрасли. При этом – оба проекта дают комплексный эффект, развивая и регионы присутствия в целом", - прокомментировал Валерий Чичканов результаты рейтинга.
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Дальний ВостокЭкономика
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