В Египте обнаружили статую Рамзеса II

"Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита в виде "Ка", который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу", - сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, ранее уже находили подобную статую одного из фараонов III династии, но она была выполнена из дерева.