Парламент Ирака отложил голосование по закону о выборах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей (парламент) Палата представителей (парламент) Ирака отложила в среду голосование по принятию закона о выборах, сообщает иракское агентство INA

Ранее иракский депутат Нада Дайани заявила РИА Новости, что парламент собирается на этой неделе принять закон о выборах, по которому в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания.

По сообщению агентства, иракский парламент решил отложить на неопределенный срок проведение специального заседания по голосованию за принятие закона о выборах.

В свою очередь, иракский депутат Ахмад аль-Махшадани заявил агентству, что перенос заседания парламента не повлияет на процесс назначения нового премьер-министра страны, поскольку этот вопрос находится в полномочии президента.