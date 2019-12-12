Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T01:55+0300
https://ria.ru/20191212/1562295337.html
Парламент Ирака отложил голосование по закону о выборах
https://cdn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_df574ef8957691fd09b3efad8c5f2477.jpg
РИА Новости

Парламент Ирака отложил голосование по закону о выборах

01:55 12.12.2019
175
© AP Photo / Hadi MizbanИрак
Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ирака отложила в среду голосование по принятию закона о выборах, сообщает иракское агентство INA.
Ранее иракский депутат Нада Дайани заявила РИА Новости, что парламент собирается на этой неделе принять закон о выборах, по которому в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания.
По сообщению агентства, иракский парламент решил отложить на неопределенный срок проведение специального заседания по голосованию за принятие закона о выборах.
В свою очередь, иракский депутат Ахмад аль-Махшадани заявил агентству, что перенос заседания парламента не повлияет на процесс назначения нового премьер-министра страны, поскольку этот вопрос находится в полномочии президента.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
Вчера, 16:03
В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН
000100
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
КНДР
США готовы рассмотреть предложения по корейскому урегулированию
Международный аэропорт Багдада, Ирак
В Багдаде две ракеты упали около международного аэропорта
Здание Капитолия в Вашингтоне
Евросоюз обсудил с США обмен данными об иностранных боевиках
Израиль
Крайний срок формирования правительства Израиля истек
Здание американского Сената в Вашингтоне
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Погромы и беспорядки в центре Бейрута прекратились
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
В центре Бейрута проходят столкновения протестующих с полицией
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций
Батальон солдат США загружается в военный самолет
США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН
КНДР
В США заявили, что готовы быть гибкими в разговоре с КНДР
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде три человека погибли при крушении двухмоторного самолета
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал КНДР исполнять международные обязательства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
Лента новостейМолния