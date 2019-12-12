Парламент Ирака отложил голосование по закону о выборах

Ранее иракский депутат Нада Дайани заявила РИА Новости, что парламент собирается на этой неделе принять закон о выборах, по которому в стране могут пройти досрочные выборы законодательного собрания.
По сообщению агентства, иракский парламент решил отложить на неопределенный срок проведение специального заседания по голосованию за принятие закона о выборах.
В свою очередь, иракский депутат Ахмад аль-Махшадани заявил агентству, что перенос заседания парламента не повлияет на процесс назначения нового премьер-министра страны, поскольку этот вопрос находится в полномочии президента.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.