В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Севастополе восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, ребенок упал и сильно ударился головой. Ребенка доставили на скорой помощи в севастопольскую детскую городскую больницу №5, однако врачам не удалось его спасти.
В настоящее время по факту гибели мальчика началась проверка, проводятся следственные действия.