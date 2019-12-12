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В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати
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РИА Новости

В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати

01:52 12.12.2019
19389
© РИА Новости / Виталий БелоусовВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Вид на Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Севастополе восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, ребенок упал и сильно ударился головой. Ребенка доставили на скорой помощи в севастопольскую детскую городскую больницу №5, однако врачам не удалось его спасти.
В настоящее время по факту гибели мальчика началась проверка, проводятся следственные действия.
Анна Кузнецова
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