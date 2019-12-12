Крайний срок формирования правительства Израиля истек

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Мандат на формирование кабинета министров Мандат на формирование кабинета министров Израиля , предоставленный президентом страны, истёк в полночь на четверг, а правительство так и не было сформировано. Таким образом, Израиль идет на третьи подряд парламентские выборы - предыдущие прошли в апреле и сентябре, новые ожидаются в марте.

Тем не менее, после полуночи в Кнессете продолжается обсуждение законопроекта о дате новых выборов. Законопроект должен быть одобрен до утра, когда президент официально объявит о роспуске Кнессета и досрочных выборах.

Согласно израильскому закону, выборы в Израиле проводятся во вторник. Однако, на вторники марта 2020 года выпадают праздничные или памятные даты, например 10 марта пройдет праздник Пурим, а 17 марта - день смерти рабби Элимелеха из Лиженска, в этот день хасиды посещают его могилу.

Против проведения выборов 25 февраля высказался ЦИК, заявив, что это слишком короткий срок для подготовки.

Таким образом, было предложено провести выборы в понедельник, 2 марта, для чего необходимо принять отдельный законодательный акт.

Однако, как сообщают израильские СМИ, на голосовании в среду вечером недостаточно представителей партии "Ликуд", которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху. В оппозиционном блоке "Кахоль-Лаван" заявили, что в таком случае и их депутаты не будут голосовать, что приведёт к назначению выборов на праздничную дату 10 марта.

Кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев.