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Крайний срок формирования правительства Израиля истек
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РИА Новости

Крайний срок формирования правительства Израиля истек

01:51 12.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИзраиль
Израиль
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Мандат на формирование кабинета министров Израиля, предоставленный президентом страны, истёк в полночь на четверг, а правительство так и не было сформировано. Таким образом, Израиль идет на третьи подряд парламентские выборы - предыдущие прошли в апреле и сентябре, новые ожидаются в марте.
Тем не менее, после полуночи в Кнессете продолжается обсуждение законопроекта о дате новых выборов. Законопроект должен быть одобрен до утра, когда президент официально объявит о роспуске Кнессета и досрочных выборах.
Согласно израильскому закону, выборы в Израиле проводятся во вторник. Однако, на вторники марта 2020 года выпадают праздничные или памятные даты, например 10 марта пройдет праздник Пурим, а 17 марта - день смерти рабби Элимелеха из Лиженска, в этот день хасиды посещают его могилу.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Вчера, 13:59
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Против проведения выборов 25 февраля высказался ЦИК, заявив, что это слишком короткий срок для подготовки.
Таким образом, было предложено провести выборы в понедельник, 2 марта, для чего необходимо принять отдельный законодательный акт.
Однако, как сообщают израильские СМИ, на голосовании в среду вечером недостаточно представителей партии "Ликуд", которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху. В оппозиционном блоке "Кахоль-Лаван" заявили, что в таком случае и их депутаты не будут голосовать, что приведёт к назначению выборов на праздничную дату 10 марта.
Кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев.
После выборов в кнессет 22-го созыва мандат на формирование кабинета последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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