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2019-12-12T02:19+0300
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Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год
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РИА Новости

Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год

01:47 12.12.2019 (обновлено: 02:19 12.12.2019)
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала в поддержку оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающего санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На 2019 год аналогичный бюджет составлял 716 миллиардов.
Новый оборонный бюджет среди прочего вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях и на помощь Украине. Документ также предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами".
Теперь голосование по бюджету должно пройти в сенате. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов незамедлительно подписать этот документ после одобрения конгресса.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
10 декабря, 18:42
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС

"Северный поток — 2" и "Турецкий поток"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
"Турецкий поток" предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка требуется для поставок российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запуск трубопровода планируется с 8 января. Тогда же "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии необходимую инфраструктуру должны построить в первой половине 2020-го.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:43
Трамп подпишет оборонный бюджет США, как только конгресс его одобрит
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