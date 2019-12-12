Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей Палата представителей США проголосовала в поддержку оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающего санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На 2019 год аналогичный бюджет составлял 716 миллиардов.

Новый оборонный бюджет среди прочего вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях и на помощь Украине. Документ также предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами".

Теперь голосование по бюджету должно пройти в сенате. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов незамедлительно подписать этот документ после одобрения конгресса.

"Северный поток — 2" и "Турецкий поток"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

"Турецкий поток" предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка требуется для поставок российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запуск трубопровода планируется с 8 января. Тогда же "Газпром" заполнил топливом обе нитки.