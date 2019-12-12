Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Ранее композитор в эфире телеканала "Россия 1" высказался о ситуации с концертами Софии Ротару , заявив, что финансирование певицей украинской армии не подтверждено. При этом он выразил мнение, что из-за действующего на Украине "налога на войну" часть средств с любых концертов, в том числе и российских артистов, идет на поддержку ВСУ. В качестве примера он привел выступления Успенской и сатирика Михаила Жванецкого.

"Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность", - написала Успенская.

По ее словам, Лоза "пытается очернить и унизить действительно талантливых людей".

"Высшая ценность для меня - это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий - грязь, к которой не хочется иметь отношение", - заявила певица.