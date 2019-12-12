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2019-12-12T01:46+0300
https://ria.ru/20191212/1562295166.html
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
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РИА Новости

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

01:46 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.
Ранее композитор в эфире телеканала "Россия 1" высказался о ситуации с концертами Софии Ротару, заявив, что финансирование певицей украинской армии не подтверждено. При этом он выразил мнение, что из-за действующего на Украине "налога на войну" часть средств с любых концертов, в том числе и российских артистов, идет на поддержку ВСУ. В качестве примера он привел выступления Успенской и сатирика Михаила Жванецкого.
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"Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность", - написала Успенская.
По ее словам, Лоза "пытается очернить и унизить действительно талантливых людей".
"Высшая ценность для меня - это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий - грязь, к которой не хочется иметь отношение", - заявила певица.
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". В этом году певица решила вернуться в Россию и в декабре выступила на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
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2997310381
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Шоу-бизнесЛюбовь УспенскаяЮрий ЛозаВооруженные силы УкраиныРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Лоза все правильно сказал, адекватная точка зрения. Успенская в данном случае - пример того, что иногда лучше промолчать.
12 декабря, 02:36
ФФФедор Федоров
13110011
Люба,сойдите с карусели,Вам явно голову вскружило
12 декабря, 01:57
SPSergey Petroff
92190000
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