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Эксперты: запрет госидеологии стоит убрать из Конституции России
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РИА Новости

Эксперты: запрет госидеологии стоит убрать из Конституции России

01:45 12.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Переписывать Конституцию России под сиюминутные политические интересы недопустимо, но разумно было бы внести в ее текст ряд уточнений: от создания государственной идеологии, приверженности принципам социальной справедливости, до введения выборности судей, считают опрошенные РИА Новости политики и правозащитники.
День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция РФ. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года день принятия конституции был объявлен государственным праздником. Первые содержательные поправки к основному закону страны были приняты в 2008 году, но основных принципов государственного устройства они не коснулись. В соответствии с поправками, срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, а срок полномочий депутатов ГД - с четырех до пяти лет. У правительства появилось обязательство отчитываться о своей деятельности перед Госдумой.
На сегодняшний день в России ведется дискуссия о том, назрела ли необходимость в корректировке положений конституции и кардинальными ли должны быть изменения. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в основной закон РФ поправки, которые расширят полномочия парламента. По его словам, Государственная Дума может участвовать в консультациях при назначении членов правительства.
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Переписывать конституцию недопустимо

Переписывать конституцию недопустимо, поскольку есть риск поддаться изменчивым политическим условиям, вместе с тем пункты о муниципальной власти и о приоритете международных норм права могут вызывать вопросы, но все подобные аспекты стоит уточнять в законах, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
"Я считаю, что конституцию нужно сохранять том виде, в каком она есть, потому что, начав переписывать ее, можно войти в раж и перекраивать ее в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент. Поэтому нужно ее беречь, соблюдать и наполнять эти строки реальным содержанием", - рассказал Брод РИА Новости.
Он отметил, что основные принципы прав и свобод гражданина в конституции сформулированы. Всегда есть стремления переписать конституцию под сегодняшние политические условия, уточнил член СПЧ, обратив внимание на то, что "есть немало стран, где конституция сохраняется веками и некоторые нормы выглядят достаточно архаичными".
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"У меня есть несколько вопросов к тексту конституции, в частности то, что Россия - это социальное государство, хотя мы к этому только стремимся. Или по приоритету международных норм права мы видим, что на практике эти нормы зачастую обслуживают политическую конъюнктуру. Есть сомнения по поводу точности формулировок относительно муниципальной власти", - считает Брод.
По его словам, те моменты в конституции, которые вызывают вопросы, надо конкретизировать за счет законодательных норм. Нужно совершенствовать законы, добиваться их четкого исполнения, снимать излишнюю репрессивность ряда законодательных норм и усиливать парламентский и общественный контроль, считает правозащитник.
Председатель ассоциации юристов России Владимир Плигин, который с 2003 по 2016 год был главой комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству ("Единая Россия"), также выразил уверенность в том, что нецелесообразно ставить вопрос об изменении Конституции РФ. По его словам, основной закон РФ с 1993 года и по сей день продолжает выполнять "несущую роль всей правовой конструкции РФ".
При этом, по его мнению, "целый ряд положений" конституции, особенно затрагивающие "вопросы формирования демократического федеративного, правового государства", остаются еще в стадии, когда "нужно предпринять ряд очень конкретных, точных, выверенных шагов" для их "наполнения" в условиях российской действительности.
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Государственная идеология и социальное государство

Опрошенные РИА Новости политики рассказали, что считают важным прописать в Конституции РФ государственную идеологию, в первой статье прописать приверженность России принципам социальной справедливости.
По данным опроса фонда "Общественное мнение", опубликованным ранее, 68% россиян считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на улучшение социальной политики в целом: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.
Комментируя данные ФОМ, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) отметил, что большинство предложенных россиянами поправок уже прописаны в законодательстве и это вопрос исполнения существующих норм. По его мнению, поправки в конституцию можно было бы внести в тех сферах, которые не вызывают большой напряженности со стороны населения.
"Следовало бы ввести выборность судей, я считаю. Это для меня очевидно. Наверное, надо было бы сделать прокуратуру независимой... Неоднократно в печати приводились доводы о том, что полномочия президента России излишне широкие, такого в мире нет. Наверно, с этим можно было бы согласиться", - сказал Синельщиков РИА Новости.
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Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что считает возможным убрать из конституции пункт о недопустимости госидеологии.
"Я считаю, нам нужно поменять 13 статью конституции, в которой говорится, что в РФ не допускается никакой государственной и обязательной идеологии. По поводу обязательной соглашусь, не надо ничего "в обязаловку" делать. А вот если бы у нас была государственная идеология, это укрепляло бы нашу государственность. Эта идеология могла бы формироваться на основе патриотизма. С этим, надеюсь, будут согласны люди, придерживающиеся разных политических взглядов", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, многие политики и общественные деятели сегодня говорят, что недопустимо подвергать сомнению суверенитет РФ, а также нарушать территориальную целостность страны. По его словам, "это и есть зачатки той самой государственной идеологии", которой "очень нам не хватает".
Первый замруководителя фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов также согласился с Мироновым в том, что конституция не должна запрещать государственную и общественную идеологию. Общество не может существовать без идеологии, и на смену официальной идеологии будут непременно приходить "неофициальные, суррогатные", уточнил он.
Серьезной доработки, по мнению Миронова, требуют конституционные нормы, определяющие Россию как социальное государство. Россия, согласно конституции, является социальным государством, но сегодня это "не норма жизни", а "цель".
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"Считаю, что принцип социальной справедливости нужно признать основой нашего государства. На мой взгляд, статья 1 конституции должна звучать так: "Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, основанное на принципах социальной справедливости", - заключил глава партии эсеров.
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что его партия неоднократно озвучивала предложения по изменению конституции, в частности про государствообразующуй русский народ, переименование должности президента "под наш индивидуальный российский стиль", например, "верховного правителя", про принцип территориального устройства без национального признака.
Емельянов, в свою очередь подчеркнул, что необходимо более четко обозначить в конституции принципы плюрализма и "обеспечить конкурентность политической системы". Для этого нужно "четко разделить поля политической борьбы", чтобы стратегическая власть в лице президента отвечала за "общенациональные интересы", а представлением "частных интересов" занимались политические партии и правительство.
"Поэтому еще одно предложение все-таки в том, чтобы победившая на выборах партия или блок партий формировали правительство. Это давно уже назрело - партийное правительство, которое было бы ответственно перед парламентом. Тогда обществу будет понятно, кто отвечает за проводимую социально-экономическую политику", - отметил Емельянов.
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РоссияПолитика
Популярные комментарии
Не поздновато ли спохватились? Нашу конституция американцы писали под себя, не под русских!!!
12 декабря, 01:57
kumalisska
1000002
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