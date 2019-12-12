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Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи
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РИА Новости

Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи

01:34 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него, возможно, рак кожи.

"Есть вероятность рака кожи. Меня обследовали. Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому, и я прошел (обследование - ред.)", - заявил Болсонару журналистам в среду, слова политика приводит портал G1.

Ранее Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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