Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи

"Есть вероятность рака кожи. Меня обследовали. Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому, и я прошел (обследование - ред.)", - заявил Болсонару журналистам в среду, слова политика приводит портал G1 .

Ранее Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций.