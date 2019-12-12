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Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков
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РИА Новости

Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков

01:11 12.12.2019
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
ООН, 12 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.
Отвечая на вопрос журналиста о том, с какими словами он хотел бы обратиться к КНДР в связи с тем, что Северная Корея якобы может провести новое испытание после того, как истечет ультиматум президенту США Дональду Трампу, Небензя заявил: "Воздержаться от этого - вот мои слова".
"Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога", - добавил он.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
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