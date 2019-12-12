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WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
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РИА Новости

WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты

00:57 12.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Возможное рассмотрение импичмента президенту Дональду Трампу в сенате может нарушить планы кандидатов в президенты от Демократической партии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Национальный комитет Демократической партии до сих пор не назначил дату очередных дебатов в январе, поскольку неясно, когда начнется процедура импичмента в сенате. Этот процесс может серьезно отвлечь кандидатов-сенаторов, поскольку их присутствие будет обязательно, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю. При этом 3 февраля демократам предстоят первые праймериз в Айове, на которых должно отсеяться немало кандидатов.
Среди претендентов на номинацию от демократов - пять действующих сенаторов: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Эми Клобушар и Кори Букер. Общее число претендентов, фигурирующих в опросах, достигает полутора десятков.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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