WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты

Национальный комитет Демократической партии до сих пор не назначил дату очередных дебатов в январе, поскольку неясно, когда начнется процедура импичмента в сенате. Этот процесс может серьезно отвлечь кандидатов-сенаторов, поскольку их присутствие будет обязательно, а заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю. При этом 3 февраля демократам предстоят первые праймериз в Айове, на которых должно отсеяться немало кандидатов.