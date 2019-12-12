Предполагаемые обломки пропавшего С-130 ВВС Чили нашли в море

"Находка, которая была сделана чилийским судном Antartic Endevour, может являться остатками губок внутренних топливных баков, размещенных в крыльях С-130. Они направлены на континент для получения экспертных заключений", - говорится в заявлении.

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, который направлялся на авиабазу в Антарктике, была потеряна в вечером в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили признали самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, потерпевшим крушение.