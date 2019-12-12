Предполагаемые обломки пропавшего С-130 ВВС Чили нашли в море

МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Чилийское судно обнаружило в среду в 30 километрах от точки последнего контакта с разбившимся военно-транспортным самолетом С-130 "Геркулес" обломки, которые могут принадлежать пропавшему борту, говорится в коммюнике ВВС.
"Находка, которая была сделана чилийским судном Antartic Endevour, может являться остатками губок внутренних топливных баков, размещенных в крыльях С-130. Они направлены на континент для получения экспертных заключений", - говорится в заявлении.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, который направлялся на авиабазу в Антарктике, была потеряна в вечером в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили признали самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, потерпевшим крушение.
"Геркулес" — американский военный "транспортник" средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других государств. На вооружении ВВС Чили находятся семь таких машин.