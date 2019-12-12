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2019-12-12T10:09+0300
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ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом
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РИА Новости

ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом

00:36 12.12.2019 (обновлено: 10:09 12.12.2019)
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© Студия Квартал-95 (2016) Кадр из сериала "Слуга народа 2"
Кадр из сериала Слуга народа 2
© Студия Квартал-95 (2016)
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Показ в эфире ТНТ первых трех серий украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским был маркетинговым ходом телеканала и крупной платной платформы, на которой первый сезон будет доступен с 12 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Первые серии "Слуги народа" с Зеленским в главной роли показали в эфире российского ТНТ в среду, 11 декабря.

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", — ответили в пресс-службе канала на запрос РИА Новости.

Целью ТНТ, по заявлению пресс-службы, было усиление узнаваемости платформы среди аудитории, которая "привыкла к телесмотрению и интересуется телевизионными премьерами".
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Обсудить 48
КультураТНТ (телеканал)Владимир ЗеленскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Отличный сериал. Смотрел про Украину, а видел Россию. Это про нашу действительность.
12 декабря, 01:26
АМАлександр Маликов
7650183134
Сериал «Слуга народа» идёт каждый день по всем российским каналам и новостным порталам с 20 мая 2019 года, когда прошла инаугурация Голобородько.
12 декабря, 00:40
MYMake Yellowstone Great Again
10936110140
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