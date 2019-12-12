ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", — ответили в пресс-службе канала на запрос РИА Новости.