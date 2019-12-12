ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Показ в эфире ТНТ первых трех серий украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским был маркетинговым ходом телеканала и крупной платной платформы, на которой первый сезон будет доступен с 12 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Первые серии "Слуги народа" с Зеленским в главной роли показали в эфире российского ТНТ в среду, 11 декабря.
"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", — ответили в пресс-службе канала на запрос РИА Новости.
Целью ТНТ, по заявлению пресс-службы, было усиление узнаваемости платформы среди аудитории, которая "привыкла к телесмотрению и интересуется телевизионными премьерами".