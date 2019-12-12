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Источник назвал главные версии крушения Ми-28 на Кубани
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РИА Новости

Источник назвал главные версии крушения Ми-28 на Кубани

00:34 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМи-28
Ми-28
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ми-28. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Основными версиями крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае являются ошибка в пилотировании и техническая неисправность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Минобороны России ранее сообщило, что 11 декабря в районе 23.00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28. Оба летчика погибли Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
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Крушение Ми-28 на КубаниМи-28Краснодарский крайПроисшествия
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