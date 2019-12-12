Источник назвал главные версии крушения Ми-28 на Кубани

Минобороны России ранее сообщило, что 11 декабря в районе 23.00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28. Оба летчика погибли Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.