США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сокращения контингента в Афганистане, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил СШA Марк Милли.
"У нас есть много вариантов, это один из них", - сказал генерал, говоря о сокращении войск.
Министр обороны Марк Эспер, присутствовавший на слушаниях, это подтвердил. "Вкратце - да", - ответил он на соответствующий вопрос.
Милли сказал конгрессменам, что готов посвятить их в более подробные планы, но в закрытой для публики и прессы обстановке.
Около 13 тысяч военнослужащих США находятся в настоящее время в Афганистане, большинство из них входят в миссию НАТО, и около 5 тысяч занимаются контртеррористическими операциями.