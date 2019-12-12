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2019-12-12T00:26+0300
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США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане
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РИА Новости

США рассматривают возможность сокращения контингента в Афганистане

00:26 12.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон солдат США загружается в военный самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сокращения контингента в Афганистане, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил СШA Марк Милли.
"У нас есть много вариантов, это один из них", - сказал генерал, говоря о сокращении войск.
Министр обороны Марк Эспер, присутствовавший на слушаниях, это подтвердил. "Вкратце - да", - ответил он на соответствующий вопрос.
Милли сказал конгрессменам, что готов посвятить их в более подробные планы, но в закрытой для публики и прессы обстановке.
Около 13 тысяч военнослужащих США находятся в настоящее время в Афганистане, большинство из них входят в миссию НАТО, и около 5 тысяч занимаются контртеррористическими операциями.
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Марк МиллиМинистерство обороны СШАНАТОАфганистанСШАВ мире
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