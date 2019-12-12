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В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
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РИА Новости

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

00:15 12.12.2019 (обновлено: 08:50 12.12.2019)
105198
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28
Вертолет Ми-28
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-28. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани, оба пилота не выжили.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
По данным Минобороны, катастрофа произошла 11 декабря приблизительно в 23:00 мск вблизи аэродрома Кореновск при выполнении тренировочного полета в темноте в сложных метеоусловиях
Вертолет летел без боекомплекта, ущерба строениям на земле нет.
На место ЧП выехала комиссия для выяснения его обстоятельств.
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950134439
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Крушение Ми-28 на КубаниМи-28Краснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
У нас на Кубани сейчас туман такой, что за 300 метров ничего не видно. Молоко. Как можно было при такой погоде, да ещё и ночью, давать приказ на вылет?
12 декабря, 00:28
Руслан Тлеуж
33004014
К сожалению Ми28-Ночной охотник оказался не такой уж ночной.
12 декабря, 02:54
Ден Бун
10004131
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