В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны подтвердило информацию о Минобороны подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани, оба пилота не выжили.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.

По данным Минобороны, катастрофа произошла 11 декабря приблизительно в 23:00 мск вблизи аэродрома Кореновск при выполнении тренировочного полета в темноте в сложных метеоусловиях

Вертолет летел без боекомплекта, ущерба строениям на земле нет.