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Генсек ООН призвал КНДР исполнять международные обязательства
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РИА Новости

Генсек ООН призвал КНДР исполнять международные обязательства

00:12 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 12 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен недавними событиями на Корейском полуострове, призывает КНДР исполнять свои международные обязательства, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря Мохамед Хиари.
"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавними событиями на Корейском полуострове", - сказал Хиари.
По его словам, генсек призывает "руководство КНДР полностью исполнять международные обязательства и соответствующие резолюции СБ ООН, возобновить переговоры с США на рабочем уровне".
После провала саммита США-КНДР в Ханое КНДР официально взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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