В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Постоянная выставка "Новые галереи Леонардо" открылась в Музее науки и техники в Милане. Это крупнейшая в мире экспозиция, которая посвящена Леонардо да Винчи как инженеру и исследователю природы, сообщает Artribune.com.
Новый раздел музея включает 170 работ (из них более 70 моделей) и 39 мультимедийных инсталляций на площади более 1300 квадратных метров.
Подготовка заняла четыре года, в ней принимали участие музеи Турина, Археологический и Исторический музеи Милана, Институт Франции в Париже и более 70 учреждений культуры со всего мира.
Открытие выставки приурочено к празднованию 500-летия со дня смерти знаменитого художника и изобретателя. Куратор проекта Клаудио Джорджоне.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк"Прототип геликоптера" на выставке "Гений да Винчи" в музее Артилерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге.
"Прототип геликоптера" на выставке "Гений да Винчи" в музее Артилерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге.
Выставка позволяет проследить за различными областями науки и искусства, которым посвятил себя Леонардо, и демонстрирует его интерес к машинам и механизмам в период обучения в мастерской Верроккьо, использование рисования как метода исследования, военно-инженерные проекты, летные аппараты и мысли об устройстве вселенной и космоса.
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