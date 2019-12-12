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https://ria.ru/20191212/1562288692.html
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
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РИА Новости

Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"

08:00 12.12.2019 (обновлено: 10:43 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Лондоне сегодня завершатся слушания по украинскому долгу России. Предмет разбирательства — еврооблигации на три миллиарда долларов, выпущенные еще в 2013 году при Викторе Януковиче. В Киеве возвращать ничего не собираются. Но эксперты уверены: суд встанет на сторону Москвы, так как никаких юридических оснований отказаться от платежей у Украины нет. Как начиналась история с этими евробондами и чем она может закончиться — в материале РИА Новости.

Что за долг

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 миллиардов долларов посредством выкупа украинских ценных бумаг — еврооблигаций. До переворота в Киеве и смещения Януковича Москва успела выделить три миллиарда.

Украина обслуживала долг до конца 2015 года, когда правительство страны во главе с Арсением Яценюком наложило на дальнейшие выплаты мораторий. Москва потребовала разъяснений, но постмайданные власти заявили, что это "долг Януковича", а потому Киев ничего платить не будет.

В начале 2016-го английская компания The Law Debenture Trust Corporation от имени России подала в Лондонский суд иск о взыскании задолженности с Киева и в марте 2017 года выиграла дело.
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Высокий суд Лондона признал все аргументы украинской стороны по "долгу Януковича" несостоятельными, обязав Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Однако Украина подала апелляцию, заявив, что этот кредит Москва навязала Киеву. Российская сторона указала на полную необоснованность такого "аргумента" — и фактическую, и юридическую. Тем не менее суд решил, что надо выяснить, не оказывала ли Москва на Киев политическое и экономическое давление при оформлении этого кредита.

По итогам декабрьских четырехдневных слушаний Верховный суд Великобритании намерен установить, были ли у министра финансов Украины в 2013 году достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций, и дать заключение о предполагаемом давлении Москвы на Киев.

Как сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, вердикт британского Верховного суда о суверенном долге Украины России может быть оглашен к середине 2020 года.
"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени России в суде", — говорится в сообщении Минфина.
В ведомстве также уточнили: c учетом ставки в пять процентов годовых общая сумма требований России достигла 4,5 миллиарда долларов.

Нет шансов

Эксперты отмечают: вердикт по украинским облигациям полностью зависит от "беспристрастности" Лондонского суда — с чисто правовой точки зрения у Киева нет никакой возможности уклониться от выплаты долга.
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"Опыт прошлых разбирательств между Россией и Украиной говорит, что у Москвы большие шансы на выигрыш", — считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Речь идет о суверенном долге, и Киев не в состоянии это отрицать, подчеркивает он.
"Британский суд уже фактически это признал. Думаю, в ходе нового заседания он просто подтвердит свое решение", — добавляет Дудчак.

Экономисты указывают и на то, что для России эта сумма некритична, — с учетом внушительных международных резервов в 540 миллиардов долларов. Но вот для Украины весьма существенна (у Киева резервов — 21,9 миллиарда).

На прошлой неделе Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, напоминает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".
"В принципе, было бы правильно, если бы МВФ, Европейский банк развития или Минфин США погасили украинский долг. Москва получила бы деньги, а Запад показал бы Киеву свою поддержку", — считает он.
Кроме того, некоторые эксперты полагают, что в случае решения Лондонского суда в пользу России не исключен взаимозачет денежных средств, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража. Поскольку в корпоративном споре участвуют государственные компании, при политической воле сторон организовать это не составит большого труда.
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Обсудить 13
евробондыеврооблигацииМинистерство финансов СШААнтон СилуановГазпромАрсений ЯценюкВиктор ЯнуковичМоскваЛондонРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
По мнению Украины Москва оказывала давление. А вот у меня вопрос - а МВФ сейчас не оказывает давление? Он же требует от Украины начать продавать землю. Т.е. получается что и эти кредиты Украина должна в будущем оспорить.
12 декабря, 09:10
АКАндрей К
2950000
Как можно оказывать давление, чтобы вы у меня взяли в долг? Очередной неуклюжий бред незалежности
12 декабря, 09:18
6 ндр
2550000
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