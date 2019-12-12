Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Лондоне сегодня завершатся слушания по украинскому долгу России. Предмет разбирательства — еврооблигации на три миллиарда долларов, выпущенные еще в 2013 году при Викторе Януковиче. В Киеве возвращать ничего не собираются. Но эксперты уверены: суд встанет на сторону Москвы, так как никаких юридических оснований отказаться от платежей у Украины нет. Как начиналась история с этими евробондами и чем она может закончиться — в материале РИА Новости.

Что за долг

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 миллиардов долларов посредством выкупа украинских ценных бумаг — еврооблигаций. До переворота в Киеве и смещения Януковича Москва успела выделить три миллиарда.

Украина обслуживала долг до конца 2015 года, когда правительство страны во главе с Арсением Яценюком наложило на дальнейшие выплаты мораторий. Москва потребовала разъяснений, но постмайданные власти заявили, что это "долг Януковича", а потому Киев ничего платить не будет.

В начале 2016-го английская компания The Law Debenture Trust Corporation от имени России подала в Лондонский суд иск о взыскании задолженности с Киева и в марте 2017 года выиграла дело.

Высокий суд Лондона признал все аргументы украинской стороны по "долгу Януковича" несостоятельными, обязав Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Однако Украина подала апелляцию, заявив, что этот кредит Москва навязала Киеву. Российская сторона указала на полную необоснованность такого "аргумента" — и фактическую, и юридическую. Тем не менее суд решил, что надо выяснить, не оказывала ли Москва на Киев политическое и экономическое давление при оформлении этого кредита.

По итогам декабрьских четырехдневных слушаний Верховный суд Великобритании намерен установить, были ли у министра финансов Украины в 2013 году достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций, и дать заключение о предполагаемом давлении Москвы на Киев.

Как сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, вердикт британского Верховного суда о суверенном долге Украины России может быть оглашен к середине 2020 года.

"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени России в суде", — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве также уточнили: c учетом ставки в пять процентов годовых общая сумма требований России достигла 4,5 миллиарда долларов.

Нет шансов

Эксперты отмечают: вердикт по украинским облигациям полностью зависит от "беспристрастности" Лондонского суда — с чисто правовой точки зрения у Киева нет никакой возможности уклониться от выплаты долга.

"Опыт прошлых разбирательств между Россией и Украиной говорит, что у Москвы большие шансы на выигрыш", — считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Речь идет о суверенном долге, и Киев не в состоянии это отрицать, подчеркивает он.

"Британский суд уже фактически это признал. Думаю, в ходе нового заседания он просто подтвердит свое решение", — добавляет Дудчак.

Экономисты указывают и на то, что для России эта сумма некритична, — с учетом внушительных международных резервов в 540 миллиардов долларов. Но вот для Украины весьма существенна (у Киева резервов — 21,9 миллиарда).

На прошлой неделе Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, напоминает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".

"В принципе, было бы правильно, если бы МВФ, Европейский банк развития или Минфин США погасили украинский долг. Москва получила бы деньги, а Запад показал бы Киеву свою поддержку", — считает он.