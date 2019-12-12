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https://ria.ru/20191212/1562284885.html
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
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РИА Новости

"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет

08:00 12.12.2019 (обновлено: 19:50 12.12.2019)
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© Фото : предоставлено отцом погибшей девушкиОлеся Трофимова
Олеся Трофимова
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушки
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинском областном суде стартовал процесс против четверых местных жителей, обвиняемых в убийстве девушки и молодого человека. Преступление произошло еще в 2007-м, однако расследование завершилось лишь месяц назад. Причем, по словам родственников погибшей, подозреваемых полиция установила с самого начала. О том, как спустя 12 лет удалось сдвинуть дело с мертвой точки, — в материале РИА Новости.

Последний экзамен

Вечером 16 июня 2007-го житель города Сатки Александр Трофимов проводил в Челябинск 23-летнюю дочь Олесю, около недели гостившую у него вместе с другом — бизнесменом Алексеем Щелкановым. На следующий день девушка собиралась сдавать последний экзамен летней сессии в медакадемии.
Чтобы узнать, как все прошло, Александр попытался связаться с дочерью по телефону, но не дозвонился. Набрал номер вечером, потом ночью, однако мобильные телефоны Олеси и ее парня были отключены. Трофимов и его супруга сразу отправились в Челябинск, где встретились со знакомыми Щелканова — Артуром Еприкяном и Андреем Кургиным.
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушкиОлеся Трофимова и Алексей Щелканов
Олеся Трофимова и Алексей Щелканов
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушки
Олеся Трофимова и Алексей Щелканов
"Те сообщили, что несколько дней назад исчез близкий друг Алексея Руслан Котов, — рассказывает Трофимов РИА Новости. — По их словам, Котов перегонял угнанные автомобили из России в Казахстан, а у себя дома хранил крупную сумму денег, принадлежащую не только ему".
Другими словами, Руслан пропал вместе с так называемым общаком, и причастным к этому называли Щелканова, у которого был бизнес по продаже автомобилей.
"Приятели рассказали, что 17 июня встретили Щелканова вместе с моей дочерью, усадили обоих в автомобиль и отправились ко мне в Сатку, — добавляет отец девушки. — Так сказать, чтобы проверить алиби Алексея. Но по дороге ему и Олесе удалось выпрыгнуть из машины и сбежать. История звучала, мягко говоря, неубедительно".
Трофимов написал заявление в полицию, а сам взялся за поиски Олеси. Найти ее удалось лишь спустя десять лет. Закопанной в овраге.
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушкиМесто, где нашли тело Олеси
Место, где нашли тело Олеси
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушки
Место, где нашли тело Олеси

Забуксовавшее расследование

По факту пропажи молодой пары и их друга Котова завели разыскные дела. Оперативники задержали и допросили приятелей исчезнувших, в том числе Еприкяна и ранее судимого Кургина, но вскоре обоих отпустили.
"При этом удалось найти машину Котова со следами крови и хвойными ветками внутри, — рассказывает РИА Новости представитель потерпевших Дмитрий Марареску. — Было очевидно, что его убили, а труп куда-то вывезли. Я считаю, что за этим стоят его подельники, вместе с которыми он занимался автоугонами. Они просто не хотели делиться деньгами с другими участниками схемы, а виновным в краже общака хотели выставить Щелканова. Якобы он убил друга и прихватил все деньги".
Так или иначе, ни поиск тел, ни розыск подозреваемых в этом преступлении ни к чему не привели. С мертвой точки расследование сдвинулось лишь десять лет спустя.
"Все это время я писал письма в администрацию президента, в МВД, СК, прокуратуру, — вспоминает Трофимов. — Собранные материалы сначала передали в окружное управление (ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу, ныне расформировано. — Прим. ред.), оттуда — в областное, а потом и вовсе "спустили" в районный отдел. В общем, складывалось такое впечатление, что кто-то очень не хотел давать этому делу ход. Видимо, у бандитов была серьезная силовая крыша".
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного судаОбвиняемый Иван Юдакин — отец пятерых детей
Обвиняемый Иван Юдакин - отец пятерых детей
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного суда
Обвиняемый Иван Юдакин — отец пятерых детей
Уголовное дело об убийстве возбудили лишь в 2017-м. Подозреваемых вновь задержали и на этот раз отправили в СИЗО. В их числе оказались Кургин, Еприкян и их приятель — массажист спортивно-оздоровительного комплекса Иван Юдакин. При этом, когда оперативники пришли к Еприкяну, тот сбежал от них через балкон. Взяли его чуть позже при попытке пересечь границу России и Казахстана.
Кургин, Еприкян и Юдакин, как и прежде, отрицали причастность к убийству студентки и бизнесмена.
"Юдакин рассказал, что Алексея и Олесю убил Кургин, его сообщники и некое неустановленное лицо, — продолжает Дмитрий Марареску. — Поняв, что деваться некуда, остальные задержанные принялись валить всю вину на Юдакина — якобы это он расправился с Щелкановым".
Подозреваемые показали овраг, где вскоре отыскали тело Олеси, а также место, куда сбросили труп Алексея.
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушкиТело Олеси искали родственники и волонтеры
Тело Олеси искали родственники и волонтеры
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушки
Тело Олеси искали родственники и волонтеры
"Мой муж не отрицал, что был свидетелем убийства Щелканова, но сам в этом не участвовал, — рассказывает РИА Новости супруга Юдакина Валентина. — Когда Иван дал первые показания на подельников, ему стали поступать угрозы от других членов банды, поэтому нашу семью взяли под государственную защиту: увезли на квартиру и охраняли в течение полугода".

Новый поворот

Казалось бы, еще немного — и двойное убийство будет раскрыто, а все причастные к нему наказаны. Однако дальше вновь начались странности.
"Одно уголовное дело почему-то разделили на два и передали из отдела по расследованию особо важных дел в районный отдел, — рассказывает Трофимов. — Обвинение в убийстве Щелканова предъявили только Юдакину, а расследование убийства дочери и вовсе приостановили, так как преступление якобы совершило неустановленное лицо. При этом все подозреваемые, конечно, знали этого человека, но боялись назвать его имя".
Остальных фигурантов, кроме Юдакина, отпустили на свободу. Вскоре уголовное дело в отношении массажиста поступило в суд, но процесс продлился недолго. Видимо, не согласившись с доводами сотрудников СК, судья вернул дело на доследование.
© Фото : предоставлено Александром ТрофимовымАлександр Трофимов на приеме у главы СКР Александра Бастрыкина
Александр Трофимов на приеме у главы СКР Александра Бастрыкина
© Фото : предоставлено Александром Трофимовым
Александр Трофимов на приеме у главы СКР Александра Бастрыкина
Тем временем отец погибшей студентки добился встречи сначала с главой областного управления СКР, а затем и с руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
"Мы хотели, чтобы дело передали в центральный аппарат, но местные следователи дали слово, что все же доведут его конца, — вспоминает уралец. — Сразу после нашего визита в Москву все подозреваемые вновь оказались за решеткой".
На этот раз в СИЗО отправился и — как считает следствие — организатор жестокого преступления, старший брат Андрея Кургина Эдуард. Весной 2019-го за серию краж иномарок (всего семь эпизодов. — Прим. ред.) и подделку документов он отделался условным сроком. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Кургин-старший пользуется авторитетом в уголовной среде.
"Мне кажется, что Кургин специально взял моего мужа с собой, чтобы потом свалить все на него, — считает Валентина Юдакина. — Ваня вообще с криминалом никогда не был связан: отучился на медика, работал по специальности. А всех обвиняемых знал с детства, потому что рос с ними в одном дворе".
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного судаПочти все обвиняемые старались скрыть свои лица
Почти все обвиняемые старались скрыть свои лица
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного суда
Почти все обвиняемые старались скрыть свои лица

Сделка со следствием

В среду, 11 декабря, в Челябинском областном суде состоялось первое заседание. На скамье подсудимых четверо: Эдуард и Андрей Кургины, Артур Еприкян и Иван Юдакин. Их обвиняют в двойном убийстве, совершенном группой лиц, а также похищении человека.
"Согласно показаниям, которые, впрочем, они неоднократно меняли, подсудимые средь бела дня в центре города похитили Алексея и Олесю, после чего вывезли их в лес, — восстанавливает картину произошедшего отец погибшей. — Двумя выстрелами в голову они расправились со Щелкановым. Затем подвесили мою дочь за ноги, долго пытали, сломав ей позвоночник. Потом убили и закопали".
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного судаВо время заседания Эдуард Кургин прятал свое лицо
Во время заседания обвиняемые прятали свои лица
© Фото : предоставлено пресс-службой Челябинского областного суда
Во время заседания Эдуард Кургин прятал свое лицо
По данным источника, в уголовном деле также фигурировал экс-сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью. Он заключил со следствием соглашение и теперь проходит свидетелем. Также, по словам адвоката, к двойному убийству причастен еще один человек, личность которого пока не установлена.
Все четверо попросили рассмотреть дело судом присяжных заседателей. Если вина фигурантов будет доказана, им грозит серьезное наказание. Вплоть до пожизненного лишения свободы.
Александр Трофимов похоронил дочь в родной Сатке. Мать девушки, которая все эти годы верила в чудо и ждала, что Олеся вернется домой, так и не узнала о ее смерти. После исчезновения дочери она серьезно заболела и незадолго до страшной находки в овраге умерла. Тело Алексея не найдено до сих пор. По словам обвиняемых, его утопили в болоте. Также пока остается неизвестной судьба Руслана Котова. Но материалы о его пропаже приобщены к делу о двойном убийстве.
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушкиОлесю похоронили рядом с матерью
Олесю похоронили вместе с матерью
© Фото : предоставлено отцом погибшей девушки
Олесю похоронили рядом с матерью
Добавим, что следователь, разделивший одно уголовное дело на два, был уволен из СКР без права восстановления на службе. Официально представители ведомства не прокомментировали РИА Новости ход расследования, заявив лишь, что все материалы поступили для разбирательства в суд.
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Следственный комитет РФЧелябинский областной судАлександр БастрыкинМоскваЧелябинскСаткаПроисшествия
Популярные комментарии
...."По данным источника, в уголовном деле также фигурировал экс-сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью. Он заключил со следствием соглашение и теперь проходит свидетелем."....?..да сажать надо этих оборотней Также на пожизненный.Из-за этих оборотней и существует безнаказанность и беззаконие...а то свидетель- не жирно будет?!
12 декабря, 09:14
RMRakhmeev Mikhail
21911002
В России 90-е, уголовные и бандитские годы, никуда не ушли, они перешли на новый, более высокий уровень. Уголовники 90-х теперь стали чиновниками, депутатами и генералами.
12 декабря, 10:33
Donald Obama
180016023
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