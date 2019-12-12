Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-12T10:08+0300
https://ria.ru/20191212/1562284753.html
АТОР: курорты Египта посетят около 120 тысяч российских туристов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155939/91/1559399165_0:147:3072:1875_1036x0_80_0_0_5ab0e73f87eed8a304ce72268d176867.jpg
РИА Новости

АТОР: курорты Египта посетят около 120 тысяч российских туристов

10:08 12.12.2019
969
© Depositphotos / tomwyness67Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
© Depositphotos / tomwyness67
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших курорты Египта в 2019 году, останется на уровне предыдущего года — около 120 тысяч человек, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, россияне продолжают ездить в Египет, несмотря на то, что прямое авиасообщение с курортами этой страны все еще закрыто.
"Эти путешественники отправляются туда не через туроператоров. Люди добираются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в основном самостоятельно, используя стыковочные рейсы через третьи страны", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что турпоток в Египет оценить сейчас сложно. "Мы его определяем только по неким косвенным признакам. В прошлом году на курортах этой страны побывало порядка 120 тысяч россиян. Такой поток сложно назвать массовым. Примерно такое же количество туристов из России посетит страну по итогам 2019 года, с погрешностью в 10 процентов", — пояснила ситуацию представитель АТОР.
Она напомнила, что "в лучшие годы" Египет принимал два-три миллиона туристов.
Прогулка верхом на верблюде
28 ноября, 08:00Туризм
Выгодно ли ехать в Египет на новогодние праздники
103100
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕгипет
Рекомендуем
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Россия изучает просьбу Казахстана по порядку пребывания граждан
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Рождественская иллюминация в Крыму
Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
Рождественская ярмарка в Таллине
Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
В Шарм-эш-Шейхе усилили меры безопасности для британских туристов
Горожане во время праздничных новогодних гуляний на Никольской улице в Москве
Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
Лента новостейМолния