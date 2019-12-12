АТОР: курорты Египта посетят около 120 тысяч российских туристов

Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших курорты Египта в 2019 году, останется на уровне предыдущего года — около 120 тысяч человек, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, россияне продолжают ездить в Египет, несмотря на то, что прямое авиасообщение с курортами этой страны все еще закрыто.

"Эти путешественники отправляются туда не через туроператоров. Люди добираются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в основном самостоятельно, используя стыковочные рейсы через третьи страны", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что турпоток в Египет оценить сейчас сложно. "Мы его определяем только по неким косвенным признакам. В прошлом году на курортах этой страны побывало порядка 120 тысяч россиян. Такой поток сложно назвать массовым. Примерно такое же количество туристов из России посетит страну по итогам 2019 года, с погрешностью в 10 процентов", — пояснила ситуацию представитель АТОР.