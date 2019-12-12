Джамахирия раздора. США нашли "виновного" в Ливии

Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Война в Ливии внезапно стала новой ареной противостояния Вашингтона с Москвой. Американцы, после "арабской весны" вроде бы отдалившиеся от Джамахирии, вернулись и сразу принялись обвинять Россию в разжигании конфликта. Их поддержала Турция. Чем это объясняется, разбиралось РИА Новости.

Пьянящая "арабская весна"

Гражданская война в Ливии, начавшаяся в 2011 году вслед за протестами в Тунисе, Египте, Йемене, Бахрейне, Алжире, была встречена Соединенными Штатами на ура. В череде госпереворотов Вашингтон увидел пробуждение на Востоке демократии и гражданского сознания. Самосожжения демонстрантов, массовые уличные акции, смену режимов стали именовать на Западе "арабской весной".

На убийство в прямом эфире Муаммара Каддафи Соединенные Штаты отреагировали хладнокровно. В устранении полковника они видели путь к продвижению в Джамахирии либеральных ценностей. Но смерть ливийского лидера стала не концом, а началом трясины, в которую погружалась страна. Последствия хаоса вскоре ощутили на себе и американцы.

В 2012 году боевики обстреляли из гранатометов консульство США в Бенгази. В охватившем здание пожаре погиб американский посол Кристофер Стивенс. Трагедия шокировала Вашингтон и изменила взгляд на "арабскую весну". На словах Белый дом продолжал поддерживать перемены в Ливии, но на практике дистанцировался от происходящего там.

Проблемы раздираемой кровавым конфликтом страны легли на плечи Брюсселя. Устремившиеся в Италию, Грецию, Францию и Испанию беженцы стали серьезной европейской проблемой. Но США не вмешивались.

Чтобы разрешить кризис, Рим, Париж и Берлин при содействии Москвы несколько раз пытались усадить за стол переговоров стороны внутриливийского противостояния. Но ни генерал Халифа Хафтар, который управляет восточными регионами страны, ни глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж к компромиссу не пришли. Переговорный процесс вокруг Ливии срывался несколько раз. Вашингтон по-прежнему игнорировал проблему.

В ожидании мира

В начале 2020-го европейские посредники предпримут еще одну попытку примирить противоборствующие стороны. В Берлине пройдет конференция по Ливии, лидеры конфликтующих группировок дали предварительное согласие участвовать в форуме. Однако говорить о возможном прорыве пока не приходится.

Организаторы опасаются даже оглашать точные даты встречи, чтобы не сорвать ее проведение. Именно так произошло в апреле, когда за несколько дней до намеченных переговоров Хафтар начал наступление на Триполи. Миротворческие усилия сошли на нет.

Интригу предстоящему обсуждению в немецкой столице придало внезапное возвращение США в "ливийскую головоломку". В середине ноября американские дипломаты прибыли в бывшую Джамахирию.

Сначала представители Госдепартамента встретились с членами правительства Сараджа, а через неделю — с генералом Хафтаром.

"Обсудили шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию ливийского конфликта", — говорится в опубликованном на сайте Госдепа заявлении.

Новый интерес американцев к Ливии представители ПНС объяснили "вмешательством России в конфликт на стороне Хафтара". Главная претензия Триполи: Москва, по их данным, оказывает мятежному генералу военную помощь.

"Российскую угрозу" представители Госдепа обсуждали и на переговорах с Хафтаром. Зарубежные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Вашингтон призвал его отказаться от российской помощи.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia Бойцы сил правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара © AFP 2019 / Mahmud Turkia Бойцы сил правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара

"Рука Москвы"

Челночная дипломатия американцев вызвала удивление в России и Европе. Пока Брюссель пытался понять, к чему приведет американская активность, Москва прокомментировала выдвинутые обвинения.

"Мы не видим оснований для подобного рода утверждений и домыслов (имеются в виду обвинения в военном вмешательстве в конфликт. — Прим. ред.). Это не первый раз, когда американские журналисты распространяют небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес", — отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Позже представитель Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) Кристофер Карс заявил, что российские средства ПВО сбили в конце ноября в небе над Ливией американский беспилотник.

"Управлявшие ПВО российские наемники или бойцы Хафтара могли не знать, кому принадлежит дрон, и сбили его по ошибке. Но теперь, когда это стало известно, они отказываются его возвращать", — негодовал Карс.

Командующий АФРИКОМ генерал Стивен Таунсенд пошел дальше и заявил, что "российские наемники ответственны за резкий рост боевых действий и разрушений в Триполи".

"Почему-то, когда по всему миру появляются военные из стран НАТО, хотя их никто не приглашал, никто не задает о них вопросов", — прокомментировал новые обвинения Сергей Лавров.

Отвечая на заявления о том, что некоторые на Западе боятся российской активности в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, министр заверил: "Российская политика в Ливии исключительно ответственна, не имеет геополитического измерения и ставит во главу угла интересы ливийцев. Мы не выступаем на чьей-либо стороне в конфликте".

© AFP 2019 / Mustafa Kamaci Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж во время подписания турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании © AFP 2019 / Mustafa Kamaci Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж во время подписания турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании

Шах и мат Эрдогана

Возвращаясь в Ливию, американцы пытаются обзавестись как можно большим числом сторонников. Одним из них неожиданно стала Турция.

Реджеп Тайип Эрдоган всегда питал симпатии к правительству Сараджа, но не говорил открыто о военной поддержке ПНС. Не без помощи Анкары удалось отбить весной у Хафтара Триполи. При этом Турция все время призывала посредников прекратить помогать генералу.

В преддверии Берлинской конференции Эрдоган подписал с Сараджем турецко-ливийский меморандум о взаимопонимании. Документ легализует помощь, включая военную, которую Анкара и так оказывает ПНС. Более того, Эрдоган открыто заявил, что может ввести в Ливию турецкие войска, подозревая в поддержке противников Сараджа Россию.

Ситуация в Ливии была одной из тем, которую президент Турции обсудил с Владимиром Путин в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров.

"Хафтар может перед Новым годом начать наступление на Триполи. Если он займет город, получится, что Россия помогла лишить законные власти контроля над столицей", — заявил глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.

США, в свою очередь, поддержали Турцию. С не меньшим энтузиазмом американцы восприняли и то, что ливийский вопрос может стать яблоком раздора между Москвой и Анкарой.

© AP Photo / Ibrahim Alaguri Консульство США в Бенгази после обстрела © AP Photo / Ibrahim Alaguri Консульство США в Бенгази после обстрела

Цена единства

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов связывает возвращение США к ливийской теме главным образом с "российским следом".

"Американцы опасаются, что военная помощь Москвы генералу Хафтару нарушит баланс сил в ливийском конфликте. Если восточному правительству удастся объединить страну с помощью России, у нас могут появиться дополнительные преимущества. США не хотят этого допустить, поэтому все активнее будут брать управление процессом в свои руки. При этом американцы сами готовы работать с Хафтаром", — объясняет Семенов.

Собеседник агентства видит еще одну причину активизации американцев в Ливии.

"В Вашингтоне, вероятно, опасаются, что Москва использует ливийские аэродромы, в частности Аль-Ватия, для поддержки режима Мадуро в Венесуэле: транспортные борта взлетают из сирийского Хмеймима, затем прибывают на Аль-Ватию и далее через Дакар и океан следуют в Венесуэлу. А присутствие Москвы в Латинской Америке Вашингтон расценивает уже как угрозу собственной национальной безопасности", — рассуждает Семенов.

Кроме того, американцев тревожит, что Россия "обживет" ливийские авиабазы для усиления своего присутствия к югу от Сахары, отмечает эксперт.

"Хафтар контролирует большую часть территории Ливии, поэтому с ним выгоднее работать. Но в Триполи сосредоточено подавляющее большинство населения, однако установить там единоличное правление у генерала вряд ли получится. Международные посредники вынуждены принять ситуацию двоевластия. Отсюда диалог Москвы и с генералом, и с ПНС", — поясняет Семенов.

Проживающий в Ливии журналист и политолог Мустафа Фетури объясняет возвращение американцев в Ливию "фактором Трампа".

"Активность американцев снизилась при Бараке Обаме. Сейчас в США другая администрация, и их пробудившаяся активность связана с опасениями, что Россия станет основным выгодополучателем, если конфликт все же разрешится", — высказал свое мнение РИА Новости Фетури.

Собеседник агентства не ожидает прорывов на Берлинской конференции и объясняет свой скепсис недоверием сторон друг к другу.

"Россия после свержения Каддафи не доверяет Западу. Франция поддерживает Хафтара и не верит Италии, которая выступает на стороне ПНС. Хафтар и Сарадж тоже едва ли найдут пути к компромиссу", — рассуждает Фетури.