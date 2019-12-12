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Александр Стерник: включить Казахстан в "Силу Сибири" технически можно
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РИА Новости

Александр Стерник: включить Казахстан в "Силу Сибири" технически можно

13:00 12.12.2019
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© Фото : МГИМО Университет МИД РоссииДиректор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
© Фото : МГИМО Университет МИД России
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник рассказал в интервью РИА Новости, почему Казахстан поставляет уголь на Украину, будет ли РФ увеличивать закупки газа у Туркмении, идут ли переговоры по участию российских компаний в освоении нефтегазовых месторождений в этой стране, а также о том, каковы перспективы подключения Казахстана к проекту "Сила Сибири-2".
— Спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева ранее выразила неудовлетворенность в связи с вопросами пребывания казахстанских граждан в России. Россияне могут находиться в Казахстане 90 дней, затем могут выехать и сразу вернуться обратно, а гражданам Казахстана после 90 дней в России нужно покидать страну на 90 дней и только потом есть возможность вернуться. Будет ли РФ каким-то образом решать этот вопрос?
— Сегодня граждане Казахстана могут находиться в России свыше 90 дней, если они легально работают или учатся в нашей стране. Действительно, казахстанская сторона обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка пребывания тех своих граждан, которые приезжают сюда с иными – частными — целями. Этот вопрос подробно обсуждался по линии МИДов двух стран. Мы информировали партнеров о находящихся на рассмотрении поправках к Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", суть которых в расширении и уточнении оснований для превышения установленных сроков пребывания иностранных граждан в России.
— Со стороны Казахстана поступало много заявлений о недостаточной эффективности погранпунктов с Россией и необходимости их модернизации. Ведется ли работа в этом направлении?
— Вопросы перемещения грузов и пассажиров с обеих сторон рассматривались 7 ноября этого года в ходе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Состояние некоторых пограничных пунктов пропуска действительно не всегда отвечает кратно возросшему грузо- и пассажиропотоку между Россией и Казахстаном. Наша общая граница растянулась на 7,5 тысяч километров. На полях этого форума среди прочего была подписана Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на общей границе. В настоящее время профильные ведомства анализируют оснащенность имеющихся пунктов, их соответствие потребностям приграничных областей. По итогам будет подписан план мероприятий (дорожная карта) по их дальнейшему развитию на период 2020-2025 годов. Не сомневаемся, что это приведет к улучшению ситуации уже в обозримой перспективе.
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— Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что Казахстан заинтересован в увеличении квоты России на транзит угля в направлении Украины. Ведутся ли переговоры по этому вопросу? Намерена ли Россия еще увеличивать квоту на поставки?
— Казахстанские партнеры поставляют уголь на Украину в связи с отказом Киева от его закупок из Донбасса и России. Квоты на поставку транзитного казахстанского угля через нашу территорию определяются с учетом пропускной способности и загруженности российских железных дорог. Конечно, мы идем навстречу пожеланиям казахстанской стороны. Так, с ноября эта квота увеличена до 140 тысяч тонн, что, по оценкам экспертов, вполне адекватно ситуации.
— В 2020 году наступает перекрестный Год России и Киргизии. Можно ли ожидать в его рамках двусторонние визиты на уровне представителей МИД? Какие мероприятия в рамках этого года готовятся сторонами?
— В заявлении президентов России и Киргизии от 28 марта этого года следующий год объявлен перекрестным Годом России и Киргизии. Утвержден состав российской части оргкомитета. В ближайшее время он приступит к подготовке мероприятий в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Пройдут они в столицах и других городах двух стран.
Предложения российской стороны и наших киргизских партнеров сейчас сводятся в единую программу, которая будет утверждена оргкомитетом. Ключевыми из них могут стать события с участием глав наших государств, межрегиональная конференция, молодежный форум, дни культуры, а также мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не сомневаемся, что начинка Года будет достойным отражением многопланового партнерства Москвы и Бишкека.
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— Какие мероприятия в формате встреч на уровне министерств иностранных дел запланированы между Россией и Узбекистаном в будущем году? Прорабатываются ли визиты глав МИД Таджикистана и Туркменистана?
— В настоящее время ведется подготовка рабочего визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан в январе 2020 года. Помимо переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, готовится выступление нашего министра в Ташкенте в филиале МГИМО. В 2020 году Узбекистан будет председательствовать в СНГ. Следовательно, будут и другие встречи наших министров в ходе мероприятий Содружества.
Что касается Таджикистана, то главы наших внешнеполитических ведомств недавно обменялись официальными визитами: в апреле 2018 года Сироджиддин Мухриддин посетил Москву, а в феврале 2019 года Сергей Лавров побывал в Душанбе.
5-6 февраля этого года Сергей Лавров посетил Туркменистан с рабочим визитом. Его коллега Рашид Мередов в этом году дважды приезжал в Россию — в апреле для участия в заседании СМИД СНГ и в июне на Петербургский международный экономический форум. Руководители двух наших ведомств регулярно встречаются на полях международных мероприятий.
— Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Приходько заявил, что Роснефть, Лукойл и Газпром интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Идут ли переговоры с туркменской стороной по этому вопросу?
— Крупные российские энергетические компании проявляют большой интерес к работе в Туркменистане. Нашим экономоператорам есть что предложить в этой области. Диалог ведется по всему комплексу вопросов энергетического взаимодействия. Прежде всего стороны уделяют внимание реализации крупных совместных проектов.
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— Планирует ли Россия увеличивать объемы закупок газа у Туркменистана?
— Газпром и Туркменгаз реализуют сегодня контракт на закупку 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Это фиксированные объемы и сроки. Полагаю, что вопрос увеличения поставок также может обсуждаться в дальнейшем в случае заинтересованности сторон.
— Ранее первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что Казахстан изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2". Как к этому относится Россия? Возможно ли подключение Казахстана к газопроводу?
— Обсуждать такие вопросы можно тогда, когда поступают официальные обращения. С технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо.
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Александр СтерникИнтервью - АвторыВ мире
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