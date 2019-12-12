На каникулы более 200 детей оленеводов доставят вертолетом к родителям

Мать с дочерью у чума в стойбище

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новогодние каникулы дети оленеводов-кочевников из Ненецкого автономного округа (НАО) проведут вместе с семьями. Для доставки детей в тундру власти организуют 16 вертолетных рейсов из Нарьян-Мара и обратно.

Так как оленеводы постоянно перемещаются вместе со стадами, дети не могут посещать школу, поэтому ежегодно из бюджета округа выделяется около 25 миллионов рублей на организацию перелетов в дни летних и зимних каникул. В остальное время дети оленеводов обучаются и живут в ненецкой средней школе имени А. П. Пырерки в Нарьян-Маре.

"Все дети имеют право на общее образование, поэтому дети оленеводов-кочевников обучаются в школе с проживанием при школе-интернате", — рассказали в пресс-службе правительства округа.

Первые группы детей начнут доставлять 17 декабря в Бугрино, Коткино, Нижнюю Пешу, поселок Выучейский и Индигу. Следом за ними борты отправятся в Ому, Снопу, Чижу, Несь, Каратайку, Амдерму, Варнек и местность в районе Вашуткинских озер.

"30 декабря в случае необходимости может быть организован перелет до поселка Нельмин-Нос", — сообщается на сайте правительства НАО.