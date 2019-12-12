В России быстрее решают задачи при кооперации, в США - при конкуренции

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали различия в решении задач у людей с разными стилями мышления и показали, что "аналитики" (преимущественно жителей Западной Европы, США, Канады, ЮАР и Австралии) быстрее решают задачи при конкуренции, а "холисты" (преимущественно жители Восточной Азии, Латинской Америки и России) – при кооперации. Авторы предполагают использовать результаты исследования в педагогике.

По словам ученых МГППУ, мышление людей различной культурной принадлежности может быть "аналитическим" и "холистическим". Аналитическое мышление предполагает направление внимания на объект как таковой, изучение его внутренней структуры и законов. Аналитичность, в большей степени свойственная странам Западной Европы, а также США, Канаде, ЮАР и Австралии, предполагает тенденцию раскладывать каждый объект и явление на части и считать, что целое – это сумма всех частей. Аналитики считают, что события в жизни изменяются линейно и поступательно. Они в большей степени склонны пользоваться формальной логикой.

Холистическое мышление предполагает больший учет социального контекста, акцент на взаимосвязях между объектами и явлениями. Холистичность, по словам специалистов, характерна в первую очередь для стран Восточной Азии, а также для стран Латинской Америки и для России, предполагает рассмотрение любого объекта или явления в контексте окружения. Холисты рассматривают жизнь как динамически изменяющуюся, и при этом понимают, что эти изменения часто носят непредсказуемый характер. Они в большей степени объясняют жизненные события контекстом ситуаций.

"Мы показали, что внутри российской культуры есть как аналитики (носители западного менталитета), так и холисты (носители восточного). Их мозговое обеспечение решения задачи различается и зависит от того, в каких социальных взаимодействиях они находятся. Так, мы показали, что у аналитиков мозговое обеспечение решения задач разворачивается быстрее при конкуренции, а у холистов – при кооперации", – рассказал РИА Новости профессор Института экспериментальной психологии МГППУ Юрий Александров.

По словам исследователей, это может объяснить развитие на Западе жесткого индивидуализма и нацеленности на конкуренцию, а на Востоке – коллективизма. Однако важно понимать, что в любом обществе необходимо присутствие и тех, и других.

"На примере решения задач нами было показано, что пары, в которые входят и аналитик, и холист, решают когнитивные задачи лучше (быстрее и правильнее), чем пары аналитик + аналитик и холист + холист. Таким образом, можно говорить об их взаимодополняемости", – отметил научный сотрудник МГППУ Владимир Апанович.

В пользу этого, утверждают ученые, свидетельствуют результаты другого исследования, в котором они показали, что аналитики и холисты лучше решают разные задачи. Аналитики успешнее справляются с деятельностью, которая построена на возможности применения логики, разделения задачи на отдельные элементы – этапы. Холисты, напротив, лучше решают задачи, задействующие эмоциональную и интуитивную сферы, ассоциативное и творческое мышление.

По словам ученых, результаты исследования можно применить в педагогике, поскольку различия между аналитиками и холистами наиболее ярко выражаются при их обучении новым навыкам.

"Можно утверждать, что успешность обучения может опосредоваться социальными контекстами – преобладанием конкуренции или кооперации внутри группы", – сообщил Юрий Александров.

В дальнейшем специалисты планируют более тщательно проследить процесс обучения аналитиков и холистов и исследовать изменение мозгового обеспечения в процессе приобретения нового навыка.