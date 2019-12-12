Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС

Противоборство на международной арене зачастую обостряет отношения разных стран. Россия и европейские государства не стали исключением из этого правила. Сегодня для развития взаимовыгодного международного сотрудничества в Европе особенно важно определить роль стратегической коммуникации в отношениях России и Европейского Союза. Ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Дипломатической академии МИД России и их коллеги из Румынии, США и Франции опубликовали большое исследование на эту тему.

Стратегическая коммуникация в международных отношениях

По мнению ученых РАНХиГС и Дипломатической академии МИД России, концепция стратегической коммуникации подразумевает проекцию государством долгосрочных ценностей, интересов и целей в сознание собственных граждан и зарубежной аудитории, а также их восприятие на международной арене.

Важное условие такой проекции – адекватная синхронизация реальных действий ("дел") государства во всех сферах жизни общества с профессиональной коммуникационной поддержкой ("словами" и "образами"). При этом "дела" наиболее важны, так как реальные изменения в экономике, политике и социальной сфере сами по себе воздействуют на сознание людей. Без стратегических "дел" коммуникация часто оказывается лишь пропагандой, эффективной недолгое время.

"Преимущество такого подхода к оценке политического курса государства – в акценте на соответствии заявленных целей реальным прогрессивным изменениям общественной жизни. Однако стратегическая коммуникация – инструмент государственного управления, имеющий и военное измерение, и при обострении международных отношений ее используют для информационно-психологического противоборства", – отметил разработчик концепции, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, профессор МГУ Евгений Пашенцев.

Россия и Евросоюз

Отношения между Россией и ЕС следует рассматривать в контексте европейских изменений в целом. Появление евроскептических партий в Германии, Италии, Нидерландах, Франции и других странах не означает, что большинство населения этих стран хочет разорвать экономические, политические и культурные связи друг с другом. Однако европейская общественность далеко не всегда принимает серьезные ошибки, допущенные на уровне центральных органов ЕС, в том числе и приписывание России единоличной ответственности за кризис на Украине.

В 2015 году в ответ на просьбу глав правительств стран ЕС рассмотреть "текущие дезинформационные кампании со стороны России" была создана Целевая группа стратегической коммуникации ЕС на восточном направлении. Этот факт, а также постоянное упоминание "России и ИГ*" в ряду угрожающих ЕС акторов, ослабляет созидательный потенциал стратегической коммуникации в ЕС, подчиняя ее конъюнктурным интересам информационного противоборства. К сожалению, это может вызвать дальнейшую деградацию отношений ЕС и России.

Разница в восприятии двумя сторонами друг друга проявляется и в том, что Европейский Союз до сих пор воспринимался Россией, прежде всего, как экономическая организация, и занимал меньшее место в ее внешней политике, чем НАТО. Поэтому, как указал соавтор книги, румынский исследователь Мариус Вакарелу, Россия, продолжает рассматривать двусторонние отношения с традиционными "великими европейскими державами", такими как Германия и Франция, как нормальный способ ведения отношений с ЕС.

Ученый наметил перспективные направления сотрудничества России и ЕС, в том числе в сфере безопасности, охране окружающей среды и образовании.

Проблема взаимного подрыва репутации

Применение компонентов стратегической коммуникации – слов и образов – в отрыве от очевидных для граждан дел (мер по разрешению противоречий) практикуется сегодня на уровне информационно-психологического противоборства на международной арене. Исследователи изучили тон основных сообщений, применяемых в ЕС и России в ходе этого противоборства.

По мнению американских ученых Сергея Самойленко и Марлен Ларуэлль, России на официальном уровне свойственен "государственно-ориентированный язык", который подразумевает призыв к сотрудничеству и не допускает личные оскорбления и подстрекательскую риторику. Однако российские политические ток-шоу часто вульгаризируют ошибки ЕС, обсуждая упадок Европы или зависимость ее курса от США.

Единой позиции ЕС в отношении России не существует. Ученые выделяют, по меньшей мере, четыре позиции: указание на "российскую угрозу"; обвинение современной России в неуважении к демократическим нормам; более умеренная позиция, уравновешивающая сотрудничество с критикой; и более дружественная России позиция. Это разнообразие отражено в европейских СМИ и оставляет большое пространство для преодоления противоречий.

Репутация российских компаний в Евросоюзе

Невнимание к корпоративной репутации увеличивает риск ошибок, после которых оправдаться сложнее, чем при отрицании клеветы. При оценке репутации компаний, аналитики учитывают такие параметры, как степень централизации принятия решений и формализации правил и процедур; склонность к сотрудничеству или конкуренции, краткосрочность или долгосрочность планирования, стабильность или инновационность.

Исследователи обращают внимание на такие реальные дела российского бизнеса, как ценовая политика, контроль качества, государственная поддержка со стороны России и (на уровне образов) ее восприятие в стране-партнере, динамика расширения бизнеса и, конечно же, тон официальных публикаций компании и "обратной связи" в СМИ.

"Трудность построения репутации в странах ЕС состоит в необходимости учета нескольких групп ценностей целевой аудитории. К примеру, репутационный менеджмент в Австрии требует учета широкого спектра правил, обусловленных европейской культурой, культурными традициями немецкоязычной Европы и специфическими австрийскими культурными установками в деловом общении", – рассказала профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Дарья Базаркина.

Исследователи рассмотрели параметры репутации Газпрома, Лукойла и Сбербанка в контексте предпочтений европейских потребителей, изучили связанные с ними инфоповоды в европейских СМИ.

К примеру, в 2018 году страны ЕС ввели новое регулирование в области защиты персональных данных. Сбербанк отреагировал на это внедрением единой системы обработки и хранения таких данных, что создает благоприятный инфоповод.

В социальных сетях наблюдается большая активность российского частного бизнеса в сравнении с государственными компаниями и банковского сектора в сравнении с нефтегазовым, указала исследователь Международного центра социально-политических исследований и консалтинга Калерия Крамарь. Это может объясняться более высокой конкуренцией на европейском рынке и ориентацией на разные категории клиентов. Однако в ходе "сланцевой революции" в США российский нефтегазовый сектор может столкнуться с новым витком конкурентной борьбы за европейский рынок.

Глобальные технологические сдвиги

Существующие разногласия особенно важно преодолевать перед лицом новых технологических тенденций и общих проблем, считают ученые. Европейская комиссия представила план содействия развитию и использованию искусственного интеллекта в Европе. Страны ЕС обсуждают возможности редактирования генома человеческих эмбрионов.

Россия занимает лидирующие позиции в мире в области биоинформатики, ее прогресс в роботизации, генетике и киборгизации создает почву для сотрудничества с Европой. В книге выявлены новые риски, связанные с искусственным интеллектом, а также представлены пять сценариев развития будущего – от прогрессивного до наиболее опасных.

На высоком государственном уровне отсутствует открытое обсуждение вопросов "человеческой инженерии", поскольку обе стороны заняты геополитическими вопросами. В научных дискуссиях особенно важен анализ возможных моделей социального развития с учетом комплексной оценки роли перспективных технологий, которые все больше влияют на ход общественного развития.

Что делать?

Авторы исследования рекомендуют сосредоточить внимание на позитивном опыте сотрудничества России и ЕС. По мнению соавтора книги, французского политолога Пьера-Эммануэля Томанна, необходимы более широкие консультации между странами, чтобы избежать чрезмерной милитаризации слов и образов в стратегической коммуникации.

Важно не допустить преобладания в общественной дискуссии ни в России, ни в странах ЕС на базе реваншистской повестки дня, принимать политические решение по результатам взвешенного всестороннего анализа, учитывая альтернативные сценарии развития событий.

Однако самое важное сегодня в области именно коммуникации – как можно активнее разрабатывать экспертные оценки отношений России ЕС в позитивных дискуссиях, исходя не из идеологий прошлого, а из рационального анализа взаимосвязанных процессов развития человечества, которые закономерно ведут к его новому качественному состоянию. Какому – зависит от всего общества.