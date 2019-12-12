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РИА Наука
2019-12-12T09:00+0300
https://ria.ru/20191212/1562274541.html
Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
https://cdn23.img.ria.ru/images/156227/90/1562279043_0:388:2952:2048_1036x0_80_0_0_6eb7f2f428e3d0dd88f505c185a19dce.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС

09:00 12.12.2019
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© AFP 2019 / Mladen AntonovФлаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля
Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля
© AFP 2019 / Mladen Antonov
Противоборство на международной арене зачастую обостряет отношения разных стран. Россия и европейские государства не стали исключением из этого правила. Сегодня для развития взаимовыгодного международного сотрудничества в Европе особенно важно определить роль стратегической коммуникации в отношениях России и Европейского Союза. Ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Дипломатической академии МИД России и их коллеги из Румынии, США и Франции опубликовали большое исследование на эту тему.
Стратегическая коммуникация в международных отношениях
По мнению ученых РАНХиГС и Дипломатической академии МИД России, концепция стратегической коммуникации подразумевает проекцию государством долгосрочных ценностей, интересов и целей в сознание собственных граждан и зарубежной аудитории, а также их восприятие на международной арене.
Важное условие такой проекции – адекватная синхронизация реальных действий ("дел") государства во всех сферах жизни общества с профессиональной коммуникационной поддержкой ("словами" и "образами"). При этом "дела" наиболее важны, так как реальные изменения в экономике, политике и социальной сфере сами по себе воздействуют на сознание людей. Без стратегических "дел" коммуникация часто оказывается лишь пропагандой, эффективной недолгое время.
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"Преимущество такого подхода к оценке политического курса государства – в акценте на соответствии заявленных целей реальным прогрессивным изменениям общественной жизни. Однако стратегическая коммуникация – инструмент государственного управления, имеющий и военное измерение, и при обострении международных отношений ее используют для информационно-психологического противоборства", – отметил разработчик концепции, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, профессор МГУ Евгений Пашенцев.
Россия и Евросоюз
Отношения между Россией и ЕС следует рассматривать в контексте европейских изменений в целом. Появление евроскептических партий в Германии, Италии, Нидерландах, Франции и других странах не означает, что большинство населения этих стран хочет разорвать экономические, политические и культурные связи друг с другом. Однако европейская общественность далеко не всегда принимает серьезные ошибки, допущенные на уровне центральных органов ЕС, в том числе и приписывание России единоличной ответственности за кризис на Украине.
В 2015 году в ответ на просьбу глав правительств стран ЕС рассмотреть "текущие дезинформационные кампании со стороны России" была создана Целевая группа стратегической коммуникации ЕС на восточном направлении. Этот факт, а также постоянное упоминание "России и ИГ*" в ряду угрожающих ЕС акторов, ослабляет созидательный потенциал стратегической коммуникации в ЕС, подчиняя ее конъюнктурным интересам информационного противоборства. К сожалению, это может вызвать дальнейшую деградацию отношений ЕС и России.
Разница в восприятии двумя сторонами друг друга проявляется и в том, что Европейский Союз до сих пор воспринимался Россией, прежде всего, как экономическая организация, и занимал меньшее место в ее внешней политике, чем НАТО. Поэтому, как указал соавтор книги, румынский исследователь Мариус Вакарелу, Россия, продолжает рассматривать двусторонние отношения с традиционными "великими европейскими державами", такими как Германия и Франция, как нормальный способ ведения отношений с ЕС.
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Проблема взаимного подрыва репутации
Применение компонентов стратегической коммуникации – слов и образов – в отрыве от очевидных для граждан дел (мер по разрешению противоречий) практикуется сегодня на уровне информационно-психологического противоборства на международной арене. Исследователи изучили тон основных сообщений, применяемых в ЕС и России в ходе этого противоборства.
По мнению американских ученых Сергея Самойленко и Марлен Ларуэлль, России на официальном уровне свойственен "государственно-ориентированный язык", который подразумевает призыв к сотрудничеству и не допускает личные оскорбления и подстрекательскую риторику. Однако российские политические ток-шоу часто вульгаризируют ошибки ЕС, обсуждая упадок Европы или зависимость ее курса от США.
Единой позиции ЕС в отношении России не существует. Ученые выделяют, по меньшей мере, четыре позиции: указание на "российскую угрозу"; обвинение современной России в неуважении к демократическим нормам; более умеренная позиция, уравновешивающая сотрудничество с критикой; и более дружественная России позиция. Это разнообразие отражено в европейских СМИ и оставляет большое пространство для преодоления противоречий.
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Репутация российских компаний в Евросоюзе
Невнимание к корпоративной репутации увеличивает риск ошибок, после которых оправдаться сложнее, чем при отрицании клеветы. При оценке репутации компаний, аналитики учитывают такие параметры, как степень централизации принятия решений и формализации правил и процедур; склонность к сотрудничеству или конкуренции, краткосрочность или долгосрочность планирования, стабильность или инновационность.
Исследователи обращают внимание на такие реальные дела российского бизнеса, как ценовая политика, контроль качества, государственная поддержка со стороны России и (на уровне образов) ее восприятие в стране-партнере, динамика расширения бизнеса и, конечно же, тон официальных публикаций компании и "обратной связи" в СМИ.
"Трудность построения репутации в странах ЕС состоит в необходимости учета нескольких групп ценностей целевой аудитории. К примеру, репутационный менеджмент в Австрии требует учета широкого спектра правил, обусловленных европейской культурой, культурными традициями немецкоязычной Европы и специфическими австрийскими культурными установками в деловом общении", – рассказала профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Дарья Базаркина.
Исследователи рассмотрели параметры репутации Газпрома, Лукойла и Сбербанка в контексте предпочтений европейских потребителей, изучили связанные с ними инфоповоды в европейских СМИ.
К примеру, в 2018 году страны ЕС ввели новое регулирование в области защиты персональных данных. Сбербанк отреагировал на это внедрением единой системы обработки и хранения таких данных, что создает благоприятный инфоповод.
В социальных сетях наблюдается большая активность российского частного бизнеса в сравнении с государственными компаниями и банковского сектора в сравнении с нефтегазовым, указала исследователь Международного центра социально-политических исследований и консалтинга Калерия Крамарь. Это может объясняться более высокой конкуренцией на европейском рынке и ориентацией на разные категории клиентов. Однако в ходе "сланцевой революции" в США российский нефтегазовый сектор может столкнуться с новым витком конкурентной борьбы за европейский рынок.
Глобальные технологические сдвиги
Существующие разногласия особенно важно преодолевать перед лицом новых технологических тенденций и общих проблем, считают ученые. Европейская комиссия представила план содействия развитию и использованию искусственного интеллекта в Европе. Страны ЕС обсуждают возможности редактирования генома человеческих эмбрионов.
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На высоком государственном уровне отсутствует открытое обсуждение вопросов "человеческой инженерии", поскольку обе стороны заняты геополитическими вопросами. В научных дискуссиях особенно важен анализ возможных моделей социального развития с учетом комплексной оценки роли перспективных технологий, которые все больше влияют на ход общественного развития.
Что делать?
Авторы исследования рекомендуют сосредоточить внимание на позитивном опыте сотрудничества России и ЕС. По мнению соавтора книги, французского политолога Пьера-Эммануэля Томанна, необходимы более широкие консультации между странами, чтобы избежать чрезмерной милитаризации слов и образов в стратегической коммуникации.
Важно не допустить преобладания в общественной дискуссии ни в России, ни в странах ЕС на базе реваншистской повестки дня, принимать политические решение по результатам взвешенного всестороннего анализа, учитывая альтернативные сценарии развития событий.
Однако самое важное сегодня в области именно коммуникации – как можно активнее разрабатывать экспертные оценки отношений России ЕС в позитивных дискуссиях, исходя не из идеологий прошлого, а из рационального анализа взаимосвязанных процессов развития человечества, которые закономерно ведут к его новому качественному состоянию. Какому – зависит от всего общества.
*Террористическая организация, запрещенная в России
1132017
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РИА НаукаРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Университетская наукаНавигатор абитуриентаДипломатическая академия МИД РФОбществоПолитика
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