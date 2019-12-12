Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз

Государственная казначейская служба Украины выложила информацию о выполнении доходной части государственного бюджета за 11 месяцев. Но вот пиариться на этих данных никто ни в самом казначействе, ни в Министерстве финансов, ни в правительстве не стал. Хотя если бы возможность была, это бы непременно произошло.

Увы, бюджет выполняется из рук вон плохо. Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен. Вместо 843 миллиардов собрано 792.

В последние месяцы недобор стабильно превышает шесть миллиардов гривен. В частности, в сентябре государственная казна недополучила 6,7 миллиарда, в октябре — 7,4 миллиарда, в ноябре — 6,1 миллиарда.

Недавно Верховная рада осуществила секвестр бюджета на 20 миллиардов. Но тенденция такова, что даже урезанный бюджет по итогам года выполнен точно не будет. Недобор по его доходным статьям составит около 55 миллиардов гривен, или шесть процентов от урезанного плана.

А это означает не только необходимость сокращения расходов или наращивания заимствований, но и ставит под сомнение выполнение планов по доходам в бюджете 2020 года: в нем по общему фонду планировался рост поступлений от секвестированного плана-2019 на семь процентов, а теперь выясняется, что от факта он должен будет составить более 14 процентов. Что никак не вяжется даже с оптимистичными планами правительства относительно роста экономики.

Ситуация с бюджетом была бы еще хуже, если бы не "подсобил" Национальный банк. Он в этом году влил в бюджет почти 65 миллиардов гривен при плане в 47,6 миллиарда.

Речь идет об уплате им части прибыли. Собственно, российский Центробанк тоже перечисляет 90 процентов своей прибыли в федеральный бюджет (на Украине процент отчислений законодательно не зафиксирован). Но в последние годы в связи с достаточной ликвидностью банковской системы России с прибылью у него не очень. А вот украинские коллеги умудряются формировать более семи процентов доходной части, получая деньги прежде всего от огромной массы государственных облигаций, находящихся у них на балансе. То есть без "посильного участия" Национального банка, который все деньги влил в период двух выборных кампаний, дыра в доходной части украинского бюджета была бы еще на 17 миллиардов гривен больше и даже после секвестра составляла бы более 70 миллиардов.

Кстати, в результате фокусов с курсом доллара и пирамидой гособлигаций в нынешнем году Национальный банк может получить гораздо меньшую прибыль. По итогам девяти месяцев она составила 30 миллиардов гривен. В доходную часть бюджета будущего года заложено 40,7 миллиарда поступлений от нее. Но даже они под вопросом.

Столь серьезная зависимость госбюджета от такого своеобразного источника ничего хорошего в себе не несет в принципе.

Ну а без учета нацбанковских средств бюджет следующего года должен будет вырасти даже не на 14%, а почти на 20%, что без раскрутки инфляции уж совсем нереально.

Что касается более традиционных доходов бюджета, то бросается в глаза катастрофа с таможенными платежами. И дело тут даже не в том, что по итогам 11 месяцев с таможни поступило лишь 89 процентов от запланированного, а недобор составил почти 36 миллиардов гривен. Еще примечательнее, что таможенные платежи за 11 месяцев этого года оказались на 20 миллиардов, или на 6,4 процента, ниже, чем за тот же период 2018-го.

Разумеется, украинские таможенники объясняют недобор резким укреплением курса гривны, которое с 1 января по 1 декабря текущего года составило почти 14%. Но это если сравнивать курс именно на указанные даты. Средний же курс гривны за 11 месяцев 2019 года оказался крепче среднего курса за 11 месяцев 2018-го всего на четыре процента. А импорт по сравнению с прошлым годом вырос на восемь процентов. Для любого, кто осилил азы арифметики, ясно, что при падении курса на четыре процента и росте импорта на восемь процентов при прочих равных условиях таможенные поступления должны были вырасти. Даже без борьбы с коррупцией, серым импортом и контрабандой, о чем новоизбранный президент Зеленский начал говорить еще в июне, когда совершил стремительный наскок на западные украинские таможни. По факту через полгода президентства имеет место еще большая "тенизация" таможенных потоков — примерно на десять процентов.

У украинских налоговиков в целом дела обстоят получше. За 11 месяцев они недобрали всего 7,3 миллиарда гривен. Но тут смущает тенденция — из этой суммы 5,7 миллиарда не смогли собрать в ноябре. И это неудивительно в связи с тем, что украинская экономика именно осенью начала "кашлять" в результате курсовых экспериментов над ней. Но об обещанной ликвидации теневых рынков и схем и тут говорить, конечно же, не приходится.

Что с этим всем собираются делать в украинском правительстве?

Прежде всего — явно принято решение строить пирамиду облигаций внутреннего государственного займа и дальше. Если за весь ноябрь было позаимствовано чуть меньше 11 миллиардов гривен, то 3 и 10 декабря за две попытки взяли взаймы 9,1 миллиарда.

При таких темпах размещения облигаций к концу года вместо запланированных заимствований на внутреннем рынке в объеме 202 миллиарда гривен украинское правительство может достичь 335-340 миллиардов. А совокупные заимствования внутри страны и за рубежом могут составить 410-415 миллиардов и оказаться в итоге на 85-90 миллиардов гривен сверх плана.

Кстати, такой объем заимствований составляет примерно 42% всех плановых расходов госбюджета.

Собственно, это должно позволить перекрыть как недобор доходов в бюджет, так и сорванные планы по поступлениям от приватизации. Вопрос только в том, успеют ли потратить лихорадочно занимаемые деньги. По итогам 11 месяцев расходная часть бюджета была недовыполнена на 71 миллиард. Чтобы выполнить бюджет по итогам года, в декабре надо потратить почти 150 миллиардов — в два раза больше, чем в среднем в месяц до этого.

Данные по постатейному выполнению расходов пока обнародованы только по итогам десяти месяцев. Однако они позволяют понять, какие именно крупные расходные статьи не будут выполнены в 2019 году.

На первом месте, как ни странно, статья "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники и оборудования". По итогам десяти месяцев по ней освоено 9,7 миллиарда гривен из 17 миллиардов, предусмотренных на год. Далее идет программа финансирования закупки лекарств — за десять месяцев по ней профинансировано 3,2 миллиарда гривен из 6,6 миллиарда, предусмотренных на год. С субсидиями регионам на социально-экономическое развитие и населению на приобретение топлива тоже все не очень хорошо. Эти программы выполнены за десять месяцев на 2,8 из 4,8 и на 1,7 из трех миллиардов соответственно. Серьезное отставание и в планах поддержки аграриев.

И все же на фоне долговой пирамиды и нереальных планов по сбору бюджетных доходов в следующем году нынешнее недофинансирование может оказаться цветочками.