Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T08:12+0300
https://ria.ru/20191212/1562257416.html
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
https://cdn24.img.ria.ru/images/156226/26/1562262618_0:329:2970:2000_1036x0_80_0_0_e403ada82f8b2aa0e99db499840f3d6a.jpg
РИА Новости

Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз

08:00 12.12.2019 (обновлено: 08:12 12.12.2019)
174484
© AFP 2019 / Sergei SupinskyМужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Государственная казначейская служба Украины выложила информацию о выполнении доходной части государственного бюджета за 11 месяцев. Но вот пиариться на этих данных никто ни в самом казначействе, ни в Министерстве финансов, ни в правительстве не стал. Хотя если бы возможность была, это бы непременно произошло.
Увы, бюджет выполняется из рук вон плохо. Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен. Вместо 843 миллиардов собрано 792.
В последние месяцы недобор стабильно превышает шесть миллиардов гривен. В частности, в сентябре государственная казна недополучила 6,7 миллиарда, в октябре — 7,4 миллиарда, в ноябре — 6,1 миллиарда.
Недавно Верховная рада осуществила секвестр бюджета на 20 миллиардов. Но тенденция такова, что даже урезанный бюджет по итогам года выполнен точно не будет. Недобор по его доходным статьям составит около 55 миллиардов гривен, или шесть процентов от урезанного плана.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:10
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
А это означает не только необходимость сокращения расходов или наращивания заимствований, но и ставит под сомнение выполнение планов по доходам в бюджете 2020 года: в нем по общему фонду планировался рост поступлений от секвестированного плана-2019 на семь процентов, а теперь выясняется, что от факта он должен будет составить более 14 процентов. Что никак не вяжется даже с оптимистичными планами правительства относительно роста экономики.
Ситуация с бюджетом была бы еще хуже, если бы не "подсобил" Национальный банк. Он в этом году влил в бюджет почти 65 миллиардов гривен при плане в 47,6 миллиарда.
Речь идет об уплате им части прибыли. Собственно, российский Центробанк тоже перечисляет 90 процентов своей прибыли в федеральный бюджет (на Украине процент отчислений законодательно не зафиксирован). Но в последние годы в связи с достаточной ликвидностью банковской системы России с прибылью у него не очень. А вот украинские коллеги умудряются формировать более семи процентов доходной части, получая деньги прежде всего от огромной массы государственных облигаций, находящихся у них на балансе. То есть без "посильного участия" Национального банка, который все деньги влил в период двух выборных кампаний, дыра в доходной части украинского бюджета была бы еще на 17 миллиардов гривен больше и даже после секвестра составляла бы более 70 миллиардов.
Виктор Медведчук
9 декабря, 23:40
Бюджет-2020 перенесет Украину в эпоху нищеты, считает Медведчук
Кстати, в результате фокусов с курсом доллара и пирамидой гособлигаций в нынешнем году Национальный банк может получить гораздо меньшую прибыль. По итогам девяти месяцев она составила 30 миллиардов гривен. В доходную часть бюджета будущего года заложено 40,7 миллиарда поступлений от нее. Но даже они под вопросом.
Столь серьезная зависимость госбюджета от такого своеобразного источника ничего хорошего в себе не несет в принципе.
Ну а без учета нацбанковских средств бюджет следующего года должен будет вырасти даже не на 14%, а почти на 20%, что без раскрутки инфляции уж совсем нереально.
Что касается более традиционных доходов бюджета, то бросается в глаза катастрофа с таможенными платежами. И дело тут даже не в том, что по итогам 11 месяцев с таможни поступило лишь 89 процентов от запланированного, а недобор составил почти 36 миллиардов гривен. Еще примечательнее, что таможенные платежи за 11 месяцев этого года оказались на 20 миллиардов, или на 6,4 процента, ниже, чем за тот же период 2018-го.
Разумеется, украинские таможенники объясняют недобор резким укреплением курса гривны, которое с 1 января по 1 декабря текущего года составило почти 14%. Но это если сравнивать курс именно на указанные даты. Средний же курс гривны за 11 месяцев 2019 года оказался крепче среднего курса за 11 месяцев 2018-го всего на четыре процента. А импорт по сравнению с прошлым годом вырос на восемь процентов. Для любого, кто осилил азы арифметики, ясно, что при падении курса на четыре процента и росте импорта на восемь процентов при прочих равных условиях таможенные поступления должны были вырасти. Даже без борьбы с коррупцией, серым импортом и контрабандой, о чем новоизбранный президент Зеленский начал говорить еще в июне, когда совершил стремительный наскок на западные украинские таможни. По факту через полгода президентства имеет место еще большая "тенизация" таможенных потоков — примерно на десять процентов.
Банкноты номиналом 1000 гривен
5 декабря, 08:00
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
У украинских налоговиков в целом дела обстоят получше. За 11 месяцев они недобрали всего 7,3 миллиарда гривен. Но тут смущает тенденция — из этой суммы 5,7 миллиарда не смогли собрать в ноябре. И это неудивительно в связи с тем, что украинская экономика именно осенью начала "кашлять" в результате курсовых экспериментов над ней. Но об обещанной ликвидации теневых рынков и схем и тут говорить, конечно же, не приходится.
Что с этим всем собираются делать в украинском правительстве?
Прежде всего — явно принято решение строить пирамиду облигаций внутреннего государственного займа и дальше. Если за весь ноябрь было позаимствовано чуть меньше 11 миллиардов гривен, то 3 и 10 декабря за две попытки взяли взаймы 9,1 миллиарда.
При таких темпах размещения облигаций к концу года вместо запланированных заимствований на внутреннем рынке в объеме 202 миллиарда гривен украинское правительство может достичь 335-340 миллиардов. А совокупные заимствования внутри страны и за рубежом могут составить 410-415 миллиардов и оказаться в итоге на 85-90 миллиардов гривен сверх плана.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
8 декабря, 01:11
Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Кстати, такой объем заимствований составляет примерно 42% всех плановых расходов госбюджета.
Собственно, это должно позволить перекрыть как недобор доходов в бюджет, так и сорванные планы по поступлениям от приватизации. Вопрос только в том, успеют ли потратить лихорадочно занимаемые деньги. По итогам 11 месяцев расходная часть бюджета была недовыполнена на 71 миллиард. Чтобы выполнить бюджет по итогам года, в декабре надо потратить почти 150 миллиардов — в два раза больше, чем в среднем в месяц до этого.
Данные по постатейному выполнению расходов пока обнародованы только по итогам десяти месяцев. Однако они позволяют понять, какие именно крупные расходные статьи не будут выполнены в 2019 году.
На первом месте, как ни странно, статья "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники и оборудования". По итогам десяти месяцев по ней освоено 9,7 миллиарда гривен из 17 миллиардов, предусмотренных на год. Далее идет программа финансирования закупки лекарств — за десять месяцев по ней профинансировано 3,2 миллиарда гривен из 6,6 миллиарда, предусмотренных на год. С субсидиями регионам на социально-экономическое развитие и населению на приобретение топлива тоже все не очень хорошо. Эти программы выполнены за десять месяцев на 2,8 из 4,8 и на 1,7 из трех миллиардов соответственно. Серьезное отставание и в планах поддержки аграриев.
И все же на фоне долговой пирамиды и нереальных планов по сбору бюджетных доходов в следующем году нынешнее недофинансирование может оказаться цветочками.
Ягодки будут в 2020-м.
Уборка зерна в поселке Малая Девица, Украина
29 октября, 17:35Сказано в эфире
Экономист назвал три "подпорки", которые не дают Украине упастьВладимир Зеленский считает, что Украина стоит на пороге экономического прорыва. Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik рассказал, почему украинский лидер именно сейчас выступил с этим прогнозом.
278911417933
Обсудить 37
Верховная Рада УкраиныУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Зачем в российских СМИ так подробно анализировать исполнение бюджета другой страны?
12 декабря, 08:32
99537623682
71511034
Потому что украинцы также являются аудиторией наших сми. Увы. Пока они сюда ходят, будут новости про зеленского, их бюджет и прочее.
12 декабря, 09:04
Юля Веточкина
82302111
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Пентагон сообщил об испытании ракеты, прежде запрещенной ДРСМД
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
Лента новостейМолния