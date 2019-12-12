Процедура выборов президента Алжира

В соответствии с Конституцией Алжира (2016), главой государства является президент, который избирается всеобщим прямым и тайным голосованием абсолютным большинством голосов сроком на пять лет. Президент Алжира может быть переизбран один раз.

Выборы президента проходят за 30 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Контроль за ходом президентских выборов осуществляется Конституционным советом (Conseil constitutionnel).

В случае отставки действующего президента или при его неспособности занимать пост, временным главой государства назначается спикер верхней палаты парламента. Он занимает должность 90 дней, в его обязанности входит издание указа о проведении новых выборов.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Алжира, не иметь иностранного гражданства и проживать не менее 10 лет в стране на момент подачи заявки, его родители и супруга также должны быть гражданами Алжира. Кандидат в президенты должен быть мусульманином, достичь возраста 40 лет на день избрания, обладать полным объемом гражданских и политических прав. Он также должен подтвердить участие в революции 1 ноября 1954 года (если родился до июля 1942 года) или подтвердить неучастие родителей (если родился после июля 1942 года) в актах, враждебных революции 1 ноября 1954 года. Также кандидат должен представить декларацию о своем движимом и недвижимом имуществе в Алжире и за его пределами.

Кандидат должен представить в Конституционный совет список из 600 подписей членов муниципальных советов, советов провинций или обеих палат алжирского парламента или 60 тысяч подписей зарегистрированных избирателей из 25 различных вилайетов (провинций). Минимум подписей, необходимых для каждого вилайета, – не менее 1,5 тысячи.

После подписания указа о созыве избирательной комиссии для подготовки президентских выборов у кандидатов на высший государственный пост есть 45 дней, чтобы зарегистрироваться для участия в президентской гонке.

Согласно Закону о выборах, избирателем может быть гражданин Алжира, обладающий полнотой гражданских и политических прав, на день выборов которому исполнилось 18 лет. При этом его имя должно быть внесено в список избирательного участка муниципалитета по месту жительства. В список избирателей не вносятся имена тех, кто был осужден за уголовное преступление и не реабилитирован, кто приговорен к тюремному заключению, кто во время национально-освободительной революции выступал "вопреки интересам отечества", а также в случае интернирования в судебном порядке.

Голосование проводится с 8 до 19 часов. Выборы проводятся в один день, по исключительной причине (например, удаленность избирательного участка) голосование может быть продлено до 72 часов.

В день голосования избиратель после регистрации получает бюллетени и конверт. Каждый кандидат в президенты должен иметь отдельный бюллетень. В кабине для голосования избиратель вкладывает выбранный бюллетень в конверт, после чего, показав его председателю избирательного участка (тем самым подтверждается наличие одного конверта у избирателя), опускает в урну.

Голосование всех избирателей отмечается проставлением в списке подписей отпечатка левого указательного пальца несмываемой тушью напротив своего имени перед членами избирательного участка. После голосования на карточке избирателя ставится штамп с надписью "проголосовал" и датой голосования.

Подсчет голосов начинается немедленно после завершения голосования, проходит в самом избирательном участке под наблюдением официальных лиц. На каждом избирательном участке результаты выборов президента республики фиксируются в отчете, составленном в трех экземплярах на специальных бланках.

Конституционный совет провозглашает окончательные результаты президентских выборов в течение 10 дней с даты получения протоколов избирательных комиссий.

Если в первом туре ни один из кандидатов не достиг абсолютного большинства, Конституционный совет выдвигает двух кандидатов, набравших большинство голосов, для участия во втором туре. Второй тур проводится через 15 дней после того, как Конституционный совет объявит результаты первого тура голосования (максимальный период, допустимый между двумя турами составляет 30 дней).

В случае смерти или недееспособности одного из кандидатов во втором туре Конституционный суд заявляет о возобновлении выборов. В этом случае выборы должны быть проведены через 60 дней.

В законе о выборах отмечается, что предвыборные расходы кандидата на выборах в президенты не могут превышать потолок в 100 миллионов динаров для первого тура и 120 миллионов динаров – для второго тура.

Все кандидаты на выборах имеют право в пределах фактически понесенных расходов на единовременное возмещение порядка 10%. Если кандидат в президенты получил на выборах от 10% до 20% голосов, это возмещение увеличено до 20% фактически понесенных расходов. Для кандидата, набравшего более 20% голосов, ставка погашения увеличена до 30%.

Законом о выборах предусмотрены наказание за нарушения в процессе избрания президента.

В частности, избиратели, которые зарегистрировались в нескольких списках под ложными именами, наказываются лишением свободы от трех месяцев до трех лет и штрафом до 40 тысяч динаров. Такой же штраф и тюремное заключение от шести месяцев и трех лет предусмотрены для тех, кто пришел на избирательный с оружием (за исключением военнослужащих).

Мошенничество по изготовлению фальшивого свидетельства о регистрации избирателей наказывается лишением свободы от шести месяцев до трех лет и штрафом в размере 6-60 тысяч динаров.

Удаление урны с неподсчитанными голосами подлежит наказанию лишением свободы от пяти до десяти лет и штрафу от 100 до 500 тысяч динаров.