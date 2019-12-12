Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T04:00+0300
https://ria.ru/20191212/1562201645.html
День Конституции в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/154769/23/1547692356_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_f8632878da359492851f4e1a4d714b8e.jpg
РИА Новости

День Конституции в России

04:00 12.12.2019
1164
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета (ВС) РФ.
Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.
Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.
Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.
Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.
Конституция не предписывала, как это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере защищая все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.
Основной закон провозгласил президента РФ главой государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.
При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции.
Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета, на обложке – накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция России". Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось.
Указом президента Российской Федерации от 5 августа 1996 года было установлено, что специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президентской власти.
За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти.
Все церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России (в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах), а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало традицией, но формально не является обязательным и ничем не предписано. Начиная с 2000 года президент России вправе произносить клятву, возложив руку на любое издание Основного закона.
Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.
С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий.
30 декабря 2009 года в Основной закон были внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" и Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".
С 2009 года, согласно Основному закону, срок полномочий президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента увеличен: глава государства избирается на 6 лет (ранее на 4 года), а депутаты Госдумы на 5 лет (ранее на 4 года).
Кроме того, правительство обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов публикуются в "Российской газете" и "Парламентской газете".
В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.
В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
101000
Обсудить 0
День КонституцииРоссияСправки
Рекомендуем
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Биография Юрия Лужкова
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Крупные ЧП на военных кораблях в России в 2007-2019 годах
Обложка журнала Time с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг
Обладатели титула "Человек года" по версии Time в 2000-2019 годах
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Аброр Азимов в суде
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Вестминстерский дворец
Процедура выборов в парламент Великобритании
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде
По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Актер театра и кино Борис Щербаков
Биография Бориса Щербакова
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Вид на Севастополь
В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
Лента новостейМолния