В Общественной палате прокомментировали сериал "Слуга народа" на ТНТ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У россиян вряд ли будет большой интерес к сериалу "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского, однако в отличие от украинских властей Россия не препятствует развитию медиаиндустрии, сообщила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Первые серии сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду.
"Честно говоря, я не думаю, что у россиян будет большой интерес к данному сериалу. Я мельком видела несколько отрывков и даже в них видно, что это довольно банальная и посредственная картина", - считает Сутормина.
Она также отметила, что в отличие от украинских властей Россия всегда последовательно выступала за свободу слова и не препятствует развитию медиаиндустрии.
"На Украине, к сожалению, до сих пор продолжается давление на СМИ. Достаточно вспомнить эпизод с телеканалом "1+1", на который оказывалась очень жесткое давление. И подобные вещи продолжаются", - добавила она.