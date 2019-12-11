РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T23:52+0300
https://ria.ru/20191211/1562293580.html
В Общественной палате прокомментировали сериал "Слуга народа" на ТНТ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155160/35/1551603547_0:125:958:664_1036x0_80_0_0_593dab73de64002489596cce10701d2c.jpg
РИА Новости

В Общественной палате прокомментировали сериал "Слуга народа" на ТНТ

23:52 11.12.2019
2276
© Студия Квартал-95 (2016) Кадр из сериала "Слуга народа 2"
Кадр из сериала Слуга народа 2
© Студия Квартал-95 (2016)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У россиян вряд ли будет большой интерес к сериалу "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского, однако в отличие от украинских властей Россия не препятствует развитию медиаиндустрии, сообщила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Первые серии сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду.
"Честно говоря, я не думаю, что у россиян будет большой интерес к данному сериалу. Я мельком видела несколько отрывков и даже в них видно, что это довольно банальная и посредственная картина", - считает Сутормина.
Она также отметила, что в отличие от украинских властей Россия всегда последовательно выступала за свободу слова и не препятствует развитию медиаиндустрии.
"На Украине, к сожалению, до сих пор продолжается давление на СМИ. Достаточно вспомнить эпизод с телеканалом "1+1", на который оказывалась очень жесткое давление. И подобные вещи продолжаются", - добавила она.
Дмитрий Песков
Вчера, 12:32Культура
Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа", заявили в Кремле
19630225
Обсудить 12
Елена СуторминаТНТ (телеканал)Общественная палата РФРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
"однако в отличие от украинских властей Россия не препятствует развитию медиаиндустрии" - так не препятствует, что сериал сняли с эфира сразу после пилотной серии. А из пилотной серии вырезали шутку про Путина.
12 декабря, 00:15
Будущее Страны
1250104
Да куда там Сороса! Рептилойдов, не меньше!
12 декабря, 00:18
Будущее Страны
450002
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин встретился с лидером ЛДПР В. Жириновским
Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Раде спросили у Зеленского о продаже сериала "Слуга народа" ТНТ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Россия сама может объявить США спонсором терроризма, заявил депутат
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Ми-28НМ
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Певица Любовь Успенская
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Кадр из сериала Слуга народа 2
ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Здание американского Сената в Вашингтоне
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год
Здание Московского аэропорта Домодедово
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые доказали опасность дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
06:37Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка
06:33В Крыму отметили важность подготовки списка Вышинского
Лента новостейМолния