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США вряд ли признают Россию спонсором терроризма, считает эксперт
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РИА Новости

США вряд ли признают Россию спонсором терроризма, считает эксперт

23:10 11.12.2019 (обновлено: 23:12 11.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Решение госсекретаря США объявить Россию спонсором терроризма навредит, прежде всего, американским компаниям, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и экономики Владимир Батюк, прогнозируя при этом, что глава госдепа вряд ли пойдет на такой шаг.
Документ по России предписывает главе госдепа в течение 90 дней после вступления его в силу дать свое заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен представить заключение о том, находятся ли контролируемые Россией вооружённые формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиям ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".
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"Вряд ли госсекретарь пойдет на такой шаг в любой обозримой перспективе, понимая, что это будет выстрел в ногу, прежде всего, компаниям США, которые будут вынуждены подчиняться американским законам. Будут ли подчиняться этим законам компании и фирмы третьих стран - это большой вопрос", - сказал Батюк.
Как пояснил эксперт, в случае, если Россия будет объявлена спонсором терроризма, любые иностранные компании, поддерживающие торгово-экономические связи с ней, могут быть на основании этого закона объявлены спонсорами международного терроризма. По словам собеседника агентства, теоретически это может означать полную экономическую блокаду России и отключение ее, в том числе, и от банковских платежей, от системы SWIFT.
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"Но реалистичность такого сценария, по крайней мере, сейчас представляется достаточно небольшой, и такого рода планы американской стороны, во всяком случае, до сих не повлияли на ситуацию на российской бирже, на курс рубля. Очевидно, что западные партнеры РФ и вообще иностранные партнеры не очень-то верят в то, что наиболее радикальный вариант этого сценария будет реализован", - заключил эксперт.
В ходе прошедших в начале декабря слушаний с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом сенаторы подняли вопрос о внесении России в список государств-спонсоров терроризма из-за ее действий в Сирии. Хейл отметил, что госдепартамент не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список. По его словам, США должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.
Теперь законопроект должен пройти голосование в обеих палатах, после чего поступит на подпись президенту. Сейчас в список спонсоров терроризма входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее он включал Кубу, Ирак, Ливию и Южный Йемен.
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