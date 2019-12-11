Россия сама может объявить США спонсором терроризма, заявил депутат

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Сейчас в этот список входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

Депутат отметил, что у России нет никаких причин заниматься подпиткой террористических группировок, в то же время в этой области есть несколько вопросов к самим Соединенным Штатам. "Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладает только США", - сказал он.