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Россия сама может объявить США спонсором терроризма, заявил депутат
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РИА Новости

Россия сама может объявить США спонсором терроризма, заявил депутат

23:05 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума, в ответ на идею сенаторов США внести Россию в список государств-спонсоров терроризма, может рассмотреть аналогичный законопроект против Вашингтона, сказал РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Сейчас в этот список входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
"Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму", - сказал Шерин.
Депутат отметил, что у России нет никаких причин заниматься подпиткой террористических группировок, в то же время в этой области есть несколько вопросов к самим Соединенным Штатам. "Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладает только США", - сказал он.
В ходе прошедших в начале декабря слушаний, замгоссекретаря США Дэвид Хэйл отметил, что госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список. По его словам, США должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.
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