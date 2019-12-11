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Краснодарский край
2019-12-11T22:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562292994.html
На Кубани благоустроят более 300 общественных территорий в 2020 году
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РИА Новости

На Кубани благоустроят более 300 общественных территорий в 2020 году

22:35 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖилищное строительство в Краснодаре
Жилищное строительство в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Более 300 общественных территорий планируется благоустроить в рамках нацпроекта в Краснодарском крае в 2020 году, говорится в сообщении администрации региона.
Министерство ТЭК и ЖКХ региона завершило отбор муниципалитетов, которые получат субсидии из краевого бюджета по национальному проекту "Жилье и городская среда".
"В следующем году за счет средств федерального и краевого бюджетов будут приведены в порядок 72 общественные и 5 дворовых территорий в 68 муниципалитетах. На эти цели будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников в регионе планируется благоустроить еще порядка 240 общественных пространств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что намечено благоустройство парка 70-летия Победы в Анапе, двух скверов и бульвара Школьного в Краснодаре, сквера в селе Белая Глина, парка в станице Тбилисской, трех парков в Каневском районе, парка в станице Новомышастовской Красноармейского района, сквера в Лабинске, парка в станице Отрадной, двух зеленых зон в Славянске-на-Кубани, общественной территории в селе Глафировка Щербиновского района.
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"В 2021 и 2022 году по результатам проведенного отбора запланировано благоустроить общественные пространства в 90 населенных пунктах", – добавили в министерстве.
Как уточняют краевые власти, в текущем году проект по формированию комфортной городской среды уже выполнен в Краснодарском крае на 96%. За счет федеральных средств благоустраивается 105 объектов в 72 муниципальных образованиях и 282 общественных пространства за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

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