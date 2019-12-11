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Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
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РИА Новости

Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей

22:24 11.12.2019 (обновлено: 06:12 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.

"Что-то многовато", — ответил глава государства.

По мнению Кудрина, это произошло из-за излишней бюрократии.
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Он также рассказал президенту, как в этом году исполняются нацпроекты.
"На 1 ноября исполнение составило 67 процентов всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее чем на 20 процентов на 1 ноября", — сказал Кудрин.
По словам председателя Счетной палаты, это связано в том числе и с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также длительных процедур, связанных с тендерами.
"Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение", — отметил он.
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Алексей КудринСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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странно..и почему после этого еще не заведены уголовные дела!? дайте угадаю, подымем еще налоги!?
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