ФРС США сохранила базовую ставку

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Базовая ставка была сохранена после снижений на трёх заседаниях подряд. В июле она была понижена на 25 базисных пунктов, впервые за 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение об ослаблении монетарной политики.