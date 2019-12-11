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ФРС США сохранила базовую ставку
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РИА Новости

ФРС США сохранила базовую ставку

22:30 11.12.2019 (обновлено: 22:35 11.12.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Базовая ставка была сохранена после снижений на трёх заседаниях подряд. В июле она была понижена на 25 базисных пунктов, впервые за 10 лет. После этого ФРС еще дважды принимала решение об ослаблении монетарной политики.
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Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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