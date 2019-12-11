ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи

"Правительство Палестины и ООН приступили сегодня к осуществлению плана гуманитарного реагирования на 2020 год на оккупированной палестинской территории, в рамках которого планируется изыскать 348 миллионов долларов на оказание помощи 1,5 миллиона палестинцев в секторе Газа и на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказал Хак.