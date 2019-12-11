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ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи
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РИА Новости

ООН и Палестина запустили программу гуманитарной помощи

21:58 11.12.2019
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© AFP 2019 / Said KhatibЖитель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа
Житель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа
© AFP 2019 / Said Khatib
ООН, 11 дек – РИА Новости. Правительство Палестины и ООН запустили план действий на 2020 год по оказанию гуманитарной помощи жителям палестинских территорий, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Правительство Палестины и ООН приступили сегодня к осуществлению плана гуманитарного реагирования на 2020 год на оккупированной палестинской территории, в рамках которого планируется изыскать 348 миллионов долларов на оказание помощи 1,5 миллиона палестинцев в секторе Газа и на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - сказал Хак.
По его словам, около 76% средств будут предназначены для Газы, "где ситуация остается весьма хрупкой - почти половина населения безработные и около 62% семей сталкиваются с нехваткой еды".
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Фархан ХакООНПалестинаВ мире
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