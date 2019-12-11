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Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград
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РИА Новости

Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград

21:46 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду указы об отзыве государственных наград у 12 человек, сообщает администрация главы государства.
Ранее Йоханнис сообщил журналистам, что решил отозвать государственные награды у всех лиц, осужденных за уголовные преступления.
"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду, 11 декабря, указы об отзыве государственных наград", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Ордена "Звезда Румынии" были лишены экс-премьер Адриан Нэстасе, осужденный за коррупцию, Георге Букур - бывший член Верховного суда кассации и юстиции, лишенный свободы на два года и четыре месяца за извлечение выгоды из влияния, бывший сенатор Мирон Митря, осужденный за взятку, бывший замглавы Управления государственных инвестиций и приватизации Михай Муча, которого осудили из-за организации преступной группировки, а также распространения служебных секретов.
Орден "Верная служба" был отозван у пяти человек, в их число вошли бывший директор Института исследования питания Георге Менчиникопски, экс-депутат Емилиан Кутян, бывший евродепутат Адриан Северин, экс-сенатор Дан Войкулеску, а также бывший директор энергетического комплекса Турчень Ионел Манцог.
Ордена "За заслуги" лишились экс-депутат Мирча Мунтян, бывший мэр города Бая Маре и экс-глава Государственного строительного инспектората Ирина Жиану.
Ливиу Драгня
10 декабря, 19:53
Суд в Румынии оставил в силе приговор экс-главе парламента
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Клаус ЙоханнисРумынияВ мире
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