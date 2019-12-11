Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Антивирусная компания ESET провела Антивирусная компания ESET провела исследование привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.

Выяснилось, что 74% пользователей интернета подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах.

Две трети участников исследования используют общественные сети Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту, а каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.

В ESET предупредили, что публичные Wi-Fi-сети опасны для сохранности личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. В компании предупредили, что преступники могут создавать поддельные точки доступа. Угрозу также может представлять отсутствие шифрования передаваемой информации. И все это — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.