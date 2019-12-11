РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T22:54+0300
https://ria.ru/20191211/1562291973.html
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi
https://cdn23.img.ria.ru/images/130050/31/1300503125_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_7ffcf39b450c86fd0bef0e600ff5ad43.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

21:45 11.12.2019 (обновлено: 22:54 11.12.2019)
16648
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкWi-Fi
Wi-Fi
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Wi-Fi. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Антивирусная компания ESET провела исследование привычек россиян в интернете и рассказала, чем опасно использование бесплатных общественных Wi-Fi-сетей.
Выяснилось, что 74% пользователей интернета подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах.
Две трети участников исследования используют общественные сети Wi-Fi для переписки в соцсетях, 43% читают новости, четверть проверяет почту, а каждый десятый опрошенный заходит в банковские приложения.
Смартфон
28 ноября, 13:06
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
В ESET предупредили, что публичные Wi-Fi-сети опасны для сохранности личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях и платежную информацию. В компании предупредили, что преступники могут создавать поддельные точки доступа. Угрозу также может представлять отсутствие шифрования передаваемой информации. И все это — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.
Авторы исследования признают, что отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно. В ситуациях, когда без Wi-Fi не обойтись, эксперты призвали соблюдать правила безопасности, не подсоединяться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусы.
1562298828
Обсудить 11
ESET SoftwareРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Уфа
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Белорусский певец Тима Белорусских
ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года
Таракан
Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Вид на Севастополь
В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые доказали опасность дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
06:37Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка
06:33В Крыму отметили важность подготовки списка Вышинского
Лента новостейМолния