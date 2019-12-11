Мобильные операторы решили создать СП по расчистке частот для 5G

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Мегафон", "Ростелеком" , "Вымпелком" (торговая марка "Билайн" ) и МТС подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения ( 5G /IMT-2020) в России, говорится в сообщении компаний.

Предполагается, что стороны получат равные доли в СП. "Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. "При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором", - подчеркивается в сообщении.

"Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр", - говорится в сообщении. Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений, уточняют компании.

В феврале "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП - ООО "Новые цифровые решения", основными задачами которого назывались создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков присоединиться к СП, но МТС и "Вымпелком" не вступали в него. Они, в частности, возражали против создания единого инфраструктурного оператора для строительства единой сети и последующего присоединения к ней всех операторов по модели MVNO.

Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Вице-премьер Максим Акимов в мае говорил, что к обсуждению подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК. Борисов считает одним из основных требований "расчистки" диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование операторами телеком-оборудования российской разработки и производства, говорили РИА Новости в аппарате вице-премьера.