Эксперты оценили исследование о размере справедливой зарплаты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зарплата, которую треть россиян считают справедливой, невысока, но надо принимать во внимание, насколько эти деньги удовлетворяют потребности людей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее сообщалось, что более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека превышает 50 тысяч рублей, 31% назвали сумму в 40-50 тысяч рублей. Согласно данным Росстата , среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в России за сентябрь 2019 года составила 45,5 тысячи рублей.

Старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что зарплату около 45 тысяч рублей получают примерно треть россиян. Медианная зарплата (когда ровно половина россиян получает больше, а половина меньше) - около 35-40 тысяч рублей.

"Люди мечтают в принципе не о такой высокой зарплате. То есть, если средняя у нас 45, а мечта о справедливой зарплате - это 50, то можно сказать, что мы уже почти достигли справедливой зарплаты. Но на самом деле, все не настолько радужно. Справедливая зарплата всегда будет выше той зарплаты, которая средняя", - сказал эксперт.

По его словам, на представление людей о некой справедливой зарплате влияют различные факторы, в том числе рост цен. Кроме того, потребности людей зачастую растут вместе с их доходами.

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков также отметил, что зарплата в 50 тысяч не очень велика. Он уточнил, что в Москве такую зарплату получить несложно, но ситуация в регионах сильно различается.

"Я бы меньше на деньги ориентировался, сколько на то, какое количество благ можно купить на зарплату... Не столько цифра важна, сколько, что на это можно купить, можно ли прожить, можно ли откладывать и копить на какие-то крупные приобретения", - сказал Ицаков.

Он также отметил, что часть зарплаты люди получают нелегально, в обход налогов. По этой причине официальные данные о ней не вполне точны.

Эксперт также считает, справедливая зарплата - это зарплата, которую человек получает. "Если рынок оценил заслуги человека в такие-то деньги, значит он их получит. Если таких (людей) много и все готовы предложить такого рода труд, он будет получать мало", - пояснил свою точку зрения Ицаков.