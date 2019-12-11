РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T21:29+0300
https://ria.ru/20191211/1562291452.html
Эксперты оценили исследование о размере справедливой зарплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/151181/42/1511814275_0:25:3072:1753_1036x0_80_0_0_e613c1707a6f745a75c1cfcbc7ca834d.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили исследование о размере справедливой зарплаты

21:28 11.12.2019 (обновлено: 21:29 11.12.2019)
953
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зарплата, которую треть россиян считают справедливой, невысока, но надо принимать во внимание, насколько эти деньги удовлетворяют потребности людей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее сообщалось, что более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека превышает 50 тысяч рублей, 31% назвали сумму в 40-50 тысяч рублей. Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в России за сентябрь 2019 года составила 45,5 тысячи рублей.
Дмитрий Песков
Вчера, 12:38
В Кремле назвали основную цель всех проектов в российской экономике
Старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что зарплату около 45 тысяч рублей получают примерно треть россиян. Медианная зарплата (когда ровно половина россиян получает больше, а половина меньше) - около 35-40 тысяч рублей.
"Люди мечтают в принципе не о такой высокой зарплате. То есть, если средняя у нас 45, а мечта о справедливой зарплате - это 50, то можно сказать, что мы уже почти достигли справедливой зарплаты. Но на самом деле, все не настолько радужно. Справедливая зарплата всегда будет выше той зарплаты, которая средняя", - сказал эксперт.
По его словам, на представление людей о некой справедливой зарплате влияют различные факторы, в том числе рост цен. Кроме того, потребности людей зачастую растут вместе с их доходами.
Валерий Рязанский
Вчера, 12:04
В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков также отметил, что зарплата в 50 тысяч не очень велика. Он уточнил, что в Москве такую зарплату получить несложно, но ситуация в регионах сильно различается.
"Я бы меньше на деньги ориентировался, сколько на то, какое количество благ можно купить на зарплату... Не столько цифра важна, сколько, что на это можно купить, можно ли прожить, можно ли откладывать и копить на какие-то крупные приобретения", - сказал Ицаков.
Он также отметил, что часть зарплаты люди получают нелегально, в обход налогов. По этой причине официальные данные о ней не вполне точны.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
10 декабря, 00:30
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
Эксперт также считает, справедливая зарплата - это зарплата, которую человек получает. "Если рынок оценил заслуги человека в такие-то деньги, значит он их получит. Если таких (людей) много и все готовы предложить такого рода труд, он будет получать мало", - пояснил свою точку зрения Ицаков.
Он также отметил, что понятия "справедливая зарплата" не существует, в отличие от "рыночной зарплаты", то есть зарплаты, которую в среднем получают люди одной профессии в регионе. При этом разница в зарплате представителей разных профессий очень велика, поэтому сложно их сравнивать.
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
2 декабря, 00:00
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
2823312
Обсудить 1
РосстатРоссияОбщество
Рекомендуем
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Wi-Fi
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi
Президент РФ В. Путин встретился с лидером ЛДПР В. Жириновским
Путин пообещал изучить предложения Жириновского по налогам
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли
Таракан
Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Президент США Дональд Трамп
Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния