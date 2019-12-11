2019-12-11T20:55+0300
2019-12-11T20:55+0300
https://ria.ru/20191211/1562290922.html
Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Юрии Лужкове
https://cdn24.img.ria.ru/images/156229/05/1562290589_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9ebed26d0debcd33e8b1b5b98861356a.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Юрии Лужкове
Жители Москвы второй день несут цветы, чтобы почтить память бывшего мэра Юрия Лужкова, который руководил столицей в течение 18 лет. У входа в мэрию установили траурный стол с фотографией экс-главы города. Каждый может оставить слова поддержки в книге соболезнований.
2019-12-11T20:55+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71198930&type=mp4
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PT0M45S
Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Юрии Лужкове
Жители Москвы второй день несут цветы, чтобы почтить память бывшего мэра Юрия Лужкова, который руководил столицей в течение 18 лет. У входа в мэрию установили траурный стол с фотографией экс-главы города. Каждый может оставить слова поддержки в книге соболезнований.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет в Мюнхене во вторник.