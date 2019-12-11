Москвичи несут цветы к зданию мэрии в память о Юрии Лужкове

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Жители Москвы второй день несут цветы, чтобы почтить память бывшего мэра Юрия Лужкова, который руководил столицей в течение 18 лет. У входа в мэрию установили траурный стол с фотографией экс-главы города. Каждый может оставить слова поддержки в книге соболезнований.